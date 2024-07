Sommerempfang Altensteig: Feeß erinnert an die Höhepunkte

Feeß erinnert an die Höhepunkte

1 Im vergangenen Jahr kamen rund 400 Besucher zum Sommerempfang der Stadt Altensteig. Foto: Manfred Köncke/Archiv

Beim Sommerempfang der Stadt Altensteig blickt Bürgermeister Gerhard Feeß in einer unterhaltsamen Bilderschau auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen zwölf Monate zurück.









Die Stadtkapelle begrüßt vorab musikalisch. Im Anschluss an die Rückschau besteht – bei schönem Wetter draußen auf dem stimmungsvoll beleuchteten Rathausplatz, bei schlechtem Wetter im Rathausfoyer – die Möglichkeit in entspannter Atmosphäre mit Getränken und Häppchen ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung findet am Freitag, 12. Juli, statt und beginnt um 19.30 Uhr.