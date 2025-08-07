Sommerbräune auch im Winter: Pfeffersalbe Bräunung: Wie ist der Vorher-Nachher-Effekt?

Den Wunsch nach einer natürlichen Sommerbräune haben viele Menschen das ganze Jahr über. Doch klassische Methoden wie Solarien oder Selbstbräuner bringen oft Risiken oder unschöne Ergebnisse mit sich – von langfristigen Hautschäden bis hin zu einem streifigem Orangeton der Haut.

Genau hier setzt die Biovolen Aktiv Pfeffersalbe an: Eine innovative Hautcreme, welche die natürliche Bräunung der Haut unterstützt, ganz ohne Sonne und künstliche Farbstoffe. In diesem Artikel werfen wir einen genauen Blick auf Wirkung, Anwendung, Inhaltsstoffe und Vorher-Nachher-Ergebnisse der beliebten Salbe.

Was ist Pfeffersalbe?

Ein gebräunter Teint ist für viele ein Schönheitsideal – doch das zu erreichen, ist oft mit Kompromissen verbunden. Solarien belasten die Haut enorm, und herkömmliche Selbstbräuner liefern häufig ungleichmäßige, künstlich wirkende Ergebnisse. Doch wie lässt sich eine natürliche Bräune erzielen, ohne die Haut zu gefährden?

Eine vielversprechende Antwort liefert die Evertz Pharma GmbH mit einem Produkt aus der Biovolen Hautpflegeserie: der Aktiv Pfeffersalbe. Die innovative Salbe soll die Haut auf natürliche Weise bräunen – ganz ohne Sonneneinstrahlung. Der Schlüssel liegt in einem pflanzlich gewonnenen Wirkstoff.

Im Zentrum der Rezeptur steht Mönchspfeffer, der vielen Frauen bereits als Mittel zur Zyklusregulierung bekannt ist. Aus seinen Körnern wurde ein spezielles Extrakt entwickelt, das die hauteigene Bräunung aktivieren kann. Anders als klassische Selbstbräuner, die die Haut chemisch einfärben, fördert die Salbe die natürliche Melaninbildung der Haut. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, natürliche Bräune.

Wie wirkt Pfeffersalbe?

Mönchspfeffer ist seit Jahrhunderten als Heilpflanze bekannt und wird vor allem bei menstruellen Beschwerden sowie in den Wechseljahren eingesetzt. Neben seiner hormonregulierenden Wirkung besitzt er entzündungshemmende Eigenschaften und wirkt ähnlich wie Dopamin. Neuere Erkenntnisse zeigen nun auch vielversprechende Effekte bei äußeren Anwendung auf der Haut – daraus entstand die Biovolen Aktiv Pfeffersalbe.

Das enthaltene Pfeffer-Extrakt kann die natürliche Melaninbildung der Haut anregen – ganz ohne schädliche UV-Strahlung. Dieser Prozess fördert eine sanfte, gleichmäßige Bräune, die langsam entsteht.

Die Vorteile auf einen Blick:

Natürliche Bräune ohne Sonnenbestrahlung

Kein künstlicher Farbton oder Orangestich

Gleichmäßige, streifenfreie Tönung

Unterstützung des hauteigenen UV-Schutzes

Langanhaltender Effekt

Wie ist der Vorher-Nachher-Effekt der Bräune mit der Pfeffersalbe?

Im Internet finden sich bereits zahlreiche Erfahrungsberichte und Bewertungen zur Biovolen Aktiv Pfeffersalbe auch inklusive Vorher-Nachher-Bildern. Laut Angaben des Herstellers zeigen sich über 94 Prozent der Anwender zufrieden mit dem Ergebnis. Bewertungen sind nicht nur im offiziellen Online-Shop, sondern auch bei Google und in verschiedenen Online-Apotheken zu finden. Zusätzlich berichten Blogs und Online-Magazine regelmäßig über ihre Erfahrungen – und es kommen stetig neue Beiträge hinzu.

Viele Nutzer teilen ähnliche Erfahrungen: Schon nach wenigen Wochen regelmäßiger Anwendung bemerken sie eine Veränderung ihrer Hautfarbe – der Teint wirkt frischer, gleichmäßig gebräunt und strahlender. In den Bewertungen wird besonders das natürliche und streifenfreie Ergebnis der Bräune hervorgehoben. Einige Anwender verwenden die Salbe gezielt vor dem Sommerurlaub, um ihre Haut optimal auf die Sonne vorzubereiten und die Melaninbildung anzuregen, was dem natürlichen UV-Schutz zugutekommt. Die Intensität und Geschwindigkeit der Bräunung können je nach Hauttyp und Häufigkeit der Anwendung variieren.

Welche Inhaltsstoffe sind in der Pfeffersalbe enthalten?

Wie alle Produkte der Biovolen-Pflegeserie basiert auch die Aktiv Pfeffersalbe auf einer sorgfältig abgestimmten Rezeptur mit natürlichen Ölen aus kontrolliert biologischem Anbau. Ein Großteil der Inhaltsstoffe sind pflanzlichen Ursprungs. Bei der Herstellung wird bewusst auf Silikone, Mineralöle sowie Mikroplastik verzichtet. Auch tierische Bestandteile sind in der Salbe nicht enthalten – sie ist somit vollständig vegan.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe im Überblick:

Wasser und Glycerin – für eine gute Hautverträglichkeit und Feuchtigkeitsversorgung

Sheabutter, Jojobaöl und Mandelöl – pflegen intensiv und machen die Haut geschmeidig

Retinol und Seenfenchel-Extrakt – fördern die Zellerneuerung und verbessern das Hautbild

Vitamin E – wirkt antioxidativ und schützt vor freien Radikalen und UV-bedingten Schäden

Hyaluronsäure und Aloe Vera – spenden langanhaltende Feuchtigkeit und beruhigen die Haut

Das Herzstück der Salbe bildet das Mönchspfeffer-Extrakt, das die natürliche Melaninbildung anregt und so eine sanfte Bräune unterstützen kann. In Kombination mit den pflegenden Inhaltsstoffen entsteht eine Hautpflege, die sowohl wirksam als auch schonend ist.

Kann man Pfeffersalbe selber machen?

Eine Pfeffersalbe wie die Biovolen Aktiv Pfeffersalbe selbst herzustellen ist in der heimischen Küche nur sehr beschränkt möglich – zumindest nicht mit der gleichen Wirkung wie beim industriell entwickelten Produkt. Der Hauptgrund: Die Wirkstoffe, wie das speziell entwickelte Extrakt aus Mönchspfeffer, erfordern spezielle Verfahren zur Gewinnung und Stabilisierung, die zu Hause kaum umsetzbar sind. Man könnte zwar eine einfache, pflegende Salbe mit Mönchspfeffer-Zusatz herstellen, diese wird jedoch keine bräunende Wirkung haben. Selbst hergestellte Produkte können zudem keine Hautverträglichkeit garantieren– vor allem bei empfindlicher oder zu Reizungen neigender Haut.

Hat Pfeffersalbe Nebenwirkungen?

Die Biovolen Aktiv Pfeffersalbe enthält ausschließlich gut verträgliche, dermatologisch getestete Inhaltsstoffe. Ihre Hautverträglichkeit wurde in unabhängigen Tests bestätigt, sodass sie auch über einen längeren Zeitraum hinweg bedenkenlos angewendet werden kann. Personen mit bekannten Allergien oder sehr empfindlicher Haut sollten vor der ersten Anwendung einen Blick auf die vollständige Inhaltsstoffliste werfen. Um unerwünschte Reaktionen zu vermeiden, empfiehlt sich in solchen Fällen ein Patch-Test: Eine kleine Menge der Salbe wird an einer unauffälligen Stelle, z. B. in der Armbeuge, aufgetragen und 24 Stunden beobachtet.

Wichtiger Hinweis: Die Aktiv Pfeffersalbe ist kein Ersatz für Sonnenschutzmittel und bietet keinen vollständigen Schutz vor UV-Strahlung. Bei direkter Sonneneinstrahlung sollte zusätzlich eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor verwendet werden.

Gibt es ein Stiftung Warentest Urteil über die Pfeffersalbe?

Wie auch andere Produkte der Biovolen-Serie konnte die Aktiv Pfeffersalbe innerhalb kurzer Zeit eine große Anzahl zufriedener Anwender überzeugen. Viele Verbraucher informieren sich vor dem Kauf eines Kosmetikprodukts über offizielle Testurteile, etwa von der Stiftung Warentest, einem der angesehensten Verbraucher Institute Deutschlands. Die Stiftung prüft Produkte verschiedener Kategorien anhand klar definierter Qualitätskriterien – ein positives Testergebnis ist für viele ein wichtiges Kaufargument.

Zwar wurden bereits zahlreiche Selbstbräuner von der Stiftung Warentest bewertet, doch Cremes, die gezielt die Melaninbildung der Haut anregen, wurden bisher noch nicht getestet. Für die Biovolen Aktiv Pfeffersalbe liegt derzeit kein offizielles Testurteil der Stiftung Warentest vor. Trotz fehlender Stiftung-Warentest-Bewertung gibt es bereits zahlreiche Erfahrungsberichte von echten Anwendern.

Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale ist eine wichtige Anlaufstelle für Informationen, Bewertungen und Warnungen im Kosmetikbereich. Für die Biovolen Aktiv Pfeffersalbe oder ihren Hersteller liegen keine negativen Meldungen oder Warnhinweise vor. Die Evertz Pharma GmbH gilt als ein seriöses deutsches Unternehmen, das auf pharmazeutische Produkte spezialisiert ist.

Öko-Test

Im Gegensatz zur Stiftung Warentest fokussiert sich Öko-Test auf Faktoren wie Hautverträglichkeit, Inhaltsstoffe und Umweltaspekte. Auch hier wurde die Pfeffersalbe bisher noch nicht getestet.

Wie wendet man Pfeffersalbe richtig an?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Selbstbräunern ist die Anwendung der Biovolen Aktiv Pfeffersalbe besonders unkompliziert. Es sind weder Peelings, noch spezielle Vorbereitungen oder lange Einwirkzeiten nötig. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, die Salbe einmal täglich nach der Reinigung gleichmäßig auf die Haut aufzutragen und gut einzumassieren. Sie eignet sich sowohl für das Gesicht als auch für den gesamten Körper und sorgt bei regelmäßiger Anwendung für eine natürlich wirkende, gleichmäßige Bräune.

Um ein fleckenfreies Ergebnis zu erzielen, sollte darauf geachtet werden, alle Hautpartien gleichmäßig einzucremen. Die Salbe zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehm geschmeidiges Hautgefühl. Nach dem Auftragen der Pfeffersalbe kann ohne weiteres Make-up, Bodylotion oder Sonnenschutz verwendet werden – ganz wie gewohnt.

Die Geschwindigkeit der Bräunung hängt vom individuellen Hauttyp ab. Erste Veränderungen im Hautton sind in der Regel nach 3 bis 5 Tagen täglicher Anwendung sichtbar. Wer den Effekt beschleunigen möchte, kann die Anwendung auf zweimal täglich steigern. Dabei ist eine gleichmäßige Verteilung besonders wichtig, um ein harmonisches Ergebnis zu erzielen.

Wo kann man Pfeffersalbe am günstigsten kaufen?

Die Biovolen Aktiv Pfeffersalbe ist sowohl online als auch im stationären Handel verfügbar. Sie kann rezeptfrei erworben werden – etwa im herstellereigenen Online-Shop oder deutschlandweit in Apotheken. Die Pharmazentralnummer (PZN) für die Bestellung lautet: 16135179.

Im offiziellen Biovolen-Shop ist die Salbe aktuell zum günstigsten Preis von 69,90 € pro Tiegel erhältlich. Ein weiterer Vorteil: Nur im Online-Shop gilt die 30-tägige Geld-zurück-Garantie – nach dem Prinzip „Zufrieden oder Geld zurück“. So können Käufer die Salbe risikofrei testen.

Pfeffersalbe in Apotheken (online und vor Ort)

Als rezeptfreies Apotheken-Produkt ist die Aktiv Pfeffersalbe in allen deutschen Apotheken erhältlich – sowohl in Filialen vor Ort als auch in zahlreichen Online-Apotheken. Die Preise variieren: Online-Apotheken bieten die Salbe gelegentlich schon ab ca. 75 € an. In Apotheken vor Ort liegt der Preis meist bei etwa 100 € (UVP). Bitte beachten Sie: Beim Kauf über Apotheken gilt die Geld-zurück-Garantie nicht.

Pfeffersalbe in Drogerien

In Drogeriemärkten wie dm, Rossmann oder Müller ist die Biovolen Aktiv Pfeffersalbe nicht erhältlich – und laut Hersteller ist auch kein Vertrieb über Drogerien geplant. Zwar führen diese Märkte zahlreiche klassische Selbstbräuner, doch die Pfeffersalbe zählt nicht zum Sortiment.

Pfeffersalbe bei Amazon & eBay

Vereinzelt wird die Salbe auch auf Amazon oder eBay angeboten. Dabei handelt es sich jedoch um Angebote von Privatanbietern oder Apotheken, sie stammen nicht vom Hersteller selbst. Ein Direktvertrieb über Amazon findet nicht statt.

Fazit

Die Biovolen Aktiv Pfeffersalbe bietet eine vielversprechende Alternative zu klassischen Bräunungsprodukten – natürlich, pflegend und frei von schädlichen Inhaltsstoffen. Durch den pflanzlichen Wirkstoff aus Mönchspfeffer wird die Melaninbildung sanft angeregt, was zu einer ebenmäßigen Bräune führen kann – ganz ohne UV-Strahlung. Die einfache Anwendung, gute Hautverträglichkeit und dermatologisch bestätigte Qualität machen die Salbe zu einem überzeugenden Produkt für alle, die auf der Suche nach einer risikoarmen Bräunungspflege sind. Wer seine Haut sanft bräunen und gleichzeitig pflegen möchte, findet in der Pfeffersalbe eine praktische Lösung. Dank der 30-Tage Geld-zurück-Garantie geht man beim Kauf auch kein Risiko ein.