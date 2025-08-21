Sommerauer Straße in St. Georgen: Raus aus der Sommerpause – Sanierung geht in finale Phase

Etwa zwei Wochen lang war es in der Sommerauer Straße wie immer – zumindest teilweise. Das Unternehmen, das die Straße saniert, machte Urlaub. Nun steht der letzte Bauabschnitt an.
Seit April läuft die Sanierung der Sommerauer Straße in St. Georgen – und bringt immer wieder Einschränkungen sowohl für den Durchgangsverkehr als auch für Anlieger mit sich. Aktuell pausieren die Arbeiten, da das Bauunternehmen im Urlaub ist. Bereits am kommenden Dienstag, 26. August, geht die Arbeit jedoch weiter, teilt die St. Georgener Stadtverwaltung nun mit.