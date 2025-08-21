Sommerauer Straße in St. Georgen: Raus aus der Sommerpause – Sanierung geht in finale Phase

Etwa zwei Wochen lang war es in der Sommerauer Straße wie immer – zumindest teilweise. Das Unternehmen, das die Straße saniert, machte Urlaub. Nun steht der letzte Bauabschnitt an.

Seit April läuft die Sanierung der Sommerauer Straße in St. Georgen – und bringt immer wieder Einschränkungen sowohl für den Durchgangsverkehr als auch für Anlieger mit sich. Aktuell pausieren die Arbeiten, da das Bauunternehmen im Urlaub ist. Bereits am kommenden Dienstag, 26. August, geht die Arbeit jedoch weiter, teilt die St. Georgener Stadtverwaltung nun mit.

Da die Asphaltdeckschicht zwischen der Kreuzung mit der Roßbergstraße und der Kreuzung mit der Leopoldstraße kurz zuvor noch fertiggestellt wurde, ist die Straße in diesem Bereich seit Anfang August befahrbar.

Das bleibt in den kommenden Wochen – auch wenn die Arbeiten wiederaufgenommen werden – auch so. Denn wie aus der Mitteilung der Stadtverwaltung hervorgeht, beginnt mit der Wiederaufnahme der Bauarbeiten der dritte und letzte Bauabschnitt, der sich auf den Bereich zwischen der Kreuzung der Sommerauer Straße und der Leopoldstraße und Sommerauer Straße 25 erstreckt. Während die Arbeiten ruhten, war dieser Abschnitt der Straße zeitweise befahrbar gewesen – zumindest für Anlieger.

Nun aber ändert sich das: Mit Beginn der Arbeiten am dritten Bauabschnitt am kommenden Dienstag müsse die Sommerauer Straße im betreffenden Bereich voll gesperrt werden, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung – gegebenenfalls werde diese Vollsperrung jedoch nur Teilabschnitte der Straße betreffen.

Neue Umleitungsstrecke führt am dritten Bauabschnitt vorbei

Während der Sperrung der Sommerauer Straße infolge des dritten Bauabschnitts wird der Verkehr über den Haldenweg, die Luisenstraße und die Leopoldstraße umgeleitet – so lautet die Empfehlung aus dem Rathaus. Betroffen ist zudem der Busverkehr: Die Ausweich-Haltestellen befinden sich an der Kreuzung der Sommerauer Straße mit dem Haldenweg für die Haltestelle „Halde“ sowie in der Luisenstraße unterhalb des Technologiezentrums (TZ) für die Haltestelle „Technologiezentrum“.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen die Bauarbeiten „bis Ende November abgeschlossen werden“. Damit liegt die Maßnahme im Zeitplan. Der dritte Bauabschnitt startet – wie geplant – nach der Sommerpause.

Die Bushaltestelle vor dem Technologiezentrum ist künftig barrierefrei – die entsprechenden Arbeiten sind augenscheinlich bereits weit fortgeschritten. Foto: Helen Moser

Die voraussichtlichen Kosten für die derzeit laufende Baumaßnahme belaufen sich – die Anteile von Stadt und Stadtwerken zusammengerechnet – auf etwa 791 000 Euro. Das geht aus der Sitzungsvorlage für die diesjährige Januar-Sitzung des Gemeinderats hervor, in welcher der Auftrag für die Sanierungsarbeiten vergeben wurde. Damit ist die Maßnahme voraussichtlich etwas günstiger als im Haushalt geplant.

Auch Breitband und Abwasser im Blick

Die Maßnahme schließt neben der Erneuerung des Fahrbahnbelags auch die Sanierung von Leitungen für die Gas- und Wasserversorgung mit ein. Zudem sind punktuelle Arbeiten am Abwasserkanal sowie im Zusammenhang mit der Breitbandversorgung Teil der Baumaßnahme. Darüber hinaus werden die beiden Bushaltestellen vor dem TZ barrierefrei – die entsprechenden Arbeiten sind im Rahmen der ersten beiden Bauabschnitte bereits weit fortgeschritten.