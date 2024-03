Die ersten zarten grünen Blätter sprießen, die Tage werden länger und wärmer, alles blüht – der Frühling ist da. Doch wann beginnt eigentlich der Sommer? Pauschal lässt sich das nicht beantworten. Es gibt nämlich verschiedene Sommeranfänge – den meteorologischen, kalendarischen und phänologischen.

Wann ist der meteorologische Sommeranfang?

Für Meteorologen beginnt der Sommer jedes Jahr am gleichen Tag, dem 1. Juni. Ebenso sind die anderen Jahreszeiten auf einen genauen Tag festgelegt: auf den Anfang der Monate März, September und Dezember. Jede meteorologische Jahreszeit dauert also genau drei Monate.

Diese Einteilung hat auch einen Grund: So lassen sich Statistiken und Mittelwerte leichter auswerten und vergleichen. Der meteorologische Sommer geht dieses Jahr also – wie jedes Jahr – vom 1. Juni bis zum 31. August.

Der kalendarische Sommeranfang

Neben dem meteorologischen Sommerbeginn gibt es auch einen kalendarischen, der auch astronomischer Sommeranfang genannt wird. Dieser ist nicht jedes Jahr genau am gleichen Tag, sondern kann sich leicht verschieben. Denn der astronomische Kalender richtet sich nach der Sonne und der Erdumlaufbahn.

Der Sommer beginnt mit der Sommersonnenwende . Das ist der Zeitpunkt, an dem die Sonne an ihrem nördlichsten Punkt (= nördlicher Wendekreis) ihren höchsten Stand erreicht. Danach wandert die Sonne wieder zurück Richtung Süden. Auf der Südhalbkugel sind die astronomischen Jahreszeiten deshalb genau getauscht: Wenn auf der Nordhalbkugel der Sommer beginnt, dann ist dort Winteranfang und andersrum. Die Sommersonnenwende findet zu dem Zeitpunkt statt, an dem die Sonne senkrecht über dem Wendekreis der eigenen Erdhälfte steht.

Mittsommer wird vielerorts gefeiert

Der Tag der Sommersonnenwende ist der längste Tag des Jahres, weil die Sonne ihren höchsten Stand erreicht – danach werden die Tage wieder kürzer. Der kalendarische Sommeranfang fällt dieses Jahr auf den 20. Juni, um 22.50 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

In vielen Ländern und Kulturen wird die Sommersonnenwende gefeiert. Vor allem in Skandinavien und im Baltikum spielt das Ereignis eine große Rolle. Das schwedische „Midsommar“-Fest findet am Wochenende nach der Sommersonnenwende statt und ist für viele Schweden ähnlich wichtig wie Weihnachten.

Was ist der phänologische Sommeranfang?

Neben dem meteorologischen und dem kalendarischen Sommeranfang gibt es noch einen dritten: den phänologischen Sommeranfang. Dieser fällt auch nicht jedes Jahr auf den gleichen Tag, sondern ist deutlich flexibler. Denn er richtet sich nach der Natur, also danach, wie weit die Vegetation entwickelt ist und wie sich Pflanzen und Tiere verhalten. Daraus ergeben sich zehn biologisch begründete Jahreszeiten.

Für den Sommer gibt es drei Phasen: Frühsommer, Hochsommer und Spätsommer. Für jede Jahreszeit wurden sogenannte Zeigerpflanzen festgelegt, die den Beginn markieren. Laut dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) sind das für den Sommer folgende:

– Frühsommer: Blüte von Holunder, Roggen, Robinie sowie Blütehöhepunkt der Wiesen und Getreidefelder

– Hochsommer: Lindenblüte und Reife von Johannisbeere und Winterroggen

– Spätsommer: Heideblüte, Reife früher Obstsorten und der Eberesche, Getreideernte

Phänologischer Sommer verschiebt sich durch den Klimawandel

Auf Grundlage der letzten Jahre haben Experten ein durchschnittliches Startdatum der einzelnen Phasen ermittelt. Für den Frühsommer ist das der 25. Mai, für den Hochsommer der 17. Juni und für den Spätsommer der 3. August.

Bedingt durch den Klimawandel verschiebt sich der phänologische Kalender aber immer öfter, da die Entwicklungen in der Natur immer früher stattfinden. Dieses Jahr begann der Erstfrühling bereits drei Wochen früher als im Durchschnitt – es kann also sein, dass auch der Frühsommer bereits vor dem 25. Mai anfängt.