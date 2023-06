„Eine Brücke, guten Wein und Antipasti – mehr braucht es gar nicht, um Nagold ein bisschen Dolce Vita einzuhauchen“ – so lautet die Idee hinter der Aktion.

Insel-Wirtin Tanja Köhler hatte sich dabei vom Würzburger Brückenschoppen auf der Alten Mainbrücke inspirieren lassen. Dort kann Sommer wie Winter nicht nur Frankenwein genossen werden, sondern ebenso der Ausblick auf den Main und die Würzburger Sehenswürdigkeiten wie die Festung Marienberg.

„Das habe ich so toll gefunden“, macht Tanja Köhler deutlich, dass sie sich mit Hoteldirektorin Marion Marggraff schnell einig war, dass man in Nagold etwas Entsprechendes auf die Beine stellen müsse.

Gemeinsam mit der Schreinerei Deuble und ihrem Partner Christoph Hofer legte die Inselwirtin Hand an – und so entstanden in Handarbeit 16 „Breddle“, die mit Wein, Antipasti und Gläsern bestückt in das Geländer der Waldachbrücke zwischen Waldach Gin & Bar und der Insel eingehängt werden können.

Am Samstag war Premiere

Am Samstag wurde nun bei schönstem Sommerwetter die Premiere der Sommeraktion „Waldach-Breddle“ gefeiert – mit Blick auf die Waldach und den Schlossberg kaum weniger schön, als in Würzburg.

„Wir hoffen, dass die Aktion sich zum Publikumsmagneten entwickelt, denn das gibt es sonst ja nirgends in der Region“, erklärte Tanja Köhler. Aber auch Hoteldirektorin Marion Marggraff sprach von einer super Aktion, die eine echte Bereicherung für Nagold sei. Noch bis Ende September können immer freitags und samstags ab 17 Uhr Antipasti und Wein auf der Waldachbrücke genossen werden, wobei die „Waldach-Breddle“ sowohl in der Insel wie auch in der Waldach Gin & Bar erhältlich sind.

Livemusik am 30. Juni

Die nächste gemeinsame Veranstaltung an der Waldach wirft ebenfalls bereits seinen Schatten voraus: Am 30. Juni steigt zwischen Ibis Styles-Hotel und Insel die zweite Auflage der „Inselmeile“ mit Livemusik, feinen Getränken und kleinen Leckereien. „Wir wollen die Ecke beleben und einen Publikumsmagneten am Wasser schaffen“, unterstreicht Tanja Köhler.