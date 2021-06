1 Zehn Stationen fuhr der Eiswagen des FCG in Göttelfingen an – und die Abkühlung im Becher fand großen Absatz. Foto: FCG

Wenn die Göttelfinger schon nicht einkehren gehen können, dann, so dachte sich der FC Göttelfingen, holt man die Eisdiele eben in den Ort und macht sie gar gleich ganz mobil.

Eutingen-Göttelfingen - In Zeiten, die für manchen hart sind, etwas anzubieten, das war der Wunsch des FC Göttelfingen (FCG), der am Sonntag Corona-konform durch die Straßen zog.

Einige Wochen davor hatte sich das Eis-Team bereits Gedanken gemacht. Das ehemalige Fasnets-Bett wurde mobil gemacht. Während Wikinger, Flieger und Hemedglunker für so manche Stimmung bei den vergangenen Fasnetsveranstaltungen in Göttelfingen sorgten, war dieses Mal Sommer-Spaß angesagt. Denn Elke Kretz, Marina Röhm, Andi Graf und Klaus Flaig wollten den ganz persönlichen Eismann in ihre Heimat bringen. Die Eiswagen waren jedoch alle ausgebucht und deshalb zeigte sich das FCG-Team handwerklich und gedanklich kreativ. Elke Kretz und Klaus Flaig hatten Rinos-Eisdiele in Rottenburg besucht. Thomas Micolino stellte eine Eis-Truhe zur Verfügung. Aufopferungsvoll probierte Elke Kretz verschiedene Eissorten, wobei die Göttelfinger-Edition zustande kam. Auf einer Waffel erhielt sie neben den Klassikern Vanille, Erdbeere und Schokolade die fruchtige Mango-Mischung, Cookie sowie Rino Rosso und Rino.

Wetter machte wochenlang nicht mit

Nun wartete das Orga-Team auf perfektes Eiswetter. "Drei Wochen lang hat das Wetter nicht mitgemacht", erzählt Klaus Flaig, Vorsitzender des FCG. An die 20 Grad sollte es schon haben, damit auch die Bürger Lust auf Eis haben. Immerhin steckte hinter den Vorbereitungen einiges an Aufwand, wenn der FCG-Eiswagen auch ganz locker aussah. Der Sonnenschirm musste gut befestigt werden. Eine Zutatenliste wurde angebracht. Lautsprecher und Anlage nahm Klaus Flaig mit, um die Bürger an den zehn Stationen auf den FCG-Eiswagen aufmerksam zu machen. So konnten die Hygienemaßnahmen mit Abstandhalten und Masketragen umgesetzt werden – und wer seine Maske vergaß, wurde auf Klaus-Böller-Art spaßig darauf hingewiesen. Den Desinfektionshalter hatten die kreativen Köpfe so platziert, dass man ihn vor jeder Fahrt einklappen konnte. Ein Notstromaggregat wurde auf einem Einkaufswagen mitgenommen, damit die Eissorten auch gemäß der Hygienevorschrift temperiert waren. Auch warmes und kaltes Wasser konnten die Vier temperieren.

Große Freude hatte das Team, dass sich keine Pause gönnte. Los ging es nach 13 Uhr in der Kaiserstraße. Zehn Stationen wurden angefahren. Da das Vierer-Team die mobile Eisdiele schieben musste, wurden Straßen ohne große Steigung ausgesucht. Bei leichten Höhen half auch die Jugend Corona-konform beim Schieben – genügend Fläche zum Anpacken hatte der Wagen. Über die Lindenstraße, in Richtung Täle und Spielplatz über die Oberen Wiesen zur Römerstraße und dann in Richtung Dorfmitte zurück war das Team rund fünf Stunden unterwegs.

Freude nicht nur bei Kindern groß

Klaus Flaig beobachtete, wie Leute sich ein Eis kauften und mit dem Auto dem Eiswagen hinterherfuhren: "Mancher hat sich an der ersten Station ein Eis geholt und dann an der dritten Station wieder eines." Die Freude war nicht nur den Kindern ins Gesicht geschrieben. Auch dem Team hatte es riesig Spaß gemacht und alle Eissorten waren sehr gut nachgefragt. An der letzten Station war kaum noch ein Fingerstreif übrig.

49 Kilogramm Eis verteilte Eis-Chefin Elke Kretz aufgrund der Hygienevorschriften in Bechern, nicht in Waffeln, an die Besucher. Damit sich jeder die Eiskugeln leisten konnte, wurden Preise wie früher gemacht. Immerhin sollte die Freude aller über den Einnahmen für den gemeinnützigen Verein stehen. "Wir haben von einigen die Rückmeldung bekommen: ›Nächste Woche kommt ihr mit Bier, dann Göckele.‹ Ideen haben viele Leute", erklärt Klaus Flaig, jedoch bedeute solche eine Aktion auch einen großen Aufwand. Bei dem Zuspruch habe sich das Team jedoch überlegt, ob eine Wiederholung in Göttelfingen möglich ist. Flaig hält sich allerdings zurück: "Mal schauen. Vielleicht wird’s auch irgendwann wieder normal."