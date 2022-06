4 Die Würstchen liegen bereit. Foto: © planet_fox/Pixabay

Schwarzwald-Baar-Kreis - Der Schwarzwald-Baar-Kreis lockt mit seiner idyllischen Natur. Diese lädt nicht nur zum Spazierengehen und Verweilen ein, sondern auch zum Grillen. Doch welcher ist der schönste Grillplatz im Landkreis? Diese Liste hilft.

1. Villinger Riviera im Groppertal

In der Villinger Riviera im Groppertal liegt die Freizeitanlage mit Grill direkt am Waldrand in der Natur. Der fließende Bach direkt daneben bietet besonders im Sommer Gelegenheit für eine kurze Erfrischung. Für Kinder gibt es viel Platz zum Spielen und Toben.

Lage: Von der Villinger Innenstadt ist der Grillplatz am besten erreichbar über die Kirnacher Straße, dann rechts abbiegen auf die Kreisstraße 5715. Direkt an der Brigach liegt die Grillstelle.

Ausstattung: Eine Hütte gibt es zwar nicht, dafür überzeugt die Grillstelle mit etlichen Grillplätzen und Sitzgelegenheiten in großer Idylle.

Was beachtet werden muss: Der Grillplatz muss nicht vorab reserviert werden. Aufgrund der Nähe zum Wald ist es aber untersagt, abseits der Grillstellen Feuer zu entzünden. Auch wird darum gebeten, nach dem Grillen den eigenen Müll wieder mitzunehmen. Außerdem ist die Parksituation nicht optimal.

2. Grillplatz an der Romäusquelle in Villingen

Grillen im schönen Schwarzwald, direkt an einer Trinkwasserquelle: Das bietet der Grillplatz an der Romäusquelle in Villingen.

Lage: Von der Innenstadt aus ist der Grillplatz binnen zehn Minuten mit dem Auto über die Kirnacher Straße erreichbar. Empfehlenswert ist aber die Freizeitanlage mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu erreichen, da sie direkt im Wald liegt.

Ausstattung: Es gibt mehrere Grill- und Feuerstellen, sowie ausreichend Sitzmöglichkeiten. Rund um den Grillplatz gibt es weitere Aktivitäten wie einen Trimm-Dich-Pfad, Spielplätze und als besonderes Highlight, ein Wildtiergehege.

Was beachtet werden muss: Für die Benutzung des Grillplatzes muss keine Reservierung erfolgen. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, abseits der Feuerstellen kein Feuer zu entzünden.

3. Grillplatz Glasbachtal in Königsfeld

Mit 4,8 von 5 Sternen auf Google-Bewertungen, liegt der Grillplatz Buchenberg in Königsfeld ganz vorne. Die Grillstelle mitten im Wald lädt zum Entspannen und verweilen ein.

Lage: Der Grillplatz Buchenberg liegt im Königsfelder Ortsteil Buchenberg, im Glasbachtal, direkt am gleichnamigen Bach.

Ausstattung: Mit Feuerstellen, Sitzbänken, einer Schutzhütte und Wasserstelle ist alles vorhanden, was man für einen Grill-Nachmittag braucht. Belohnt wird man außerdem mit einer schönen Aussicht ins Glasbachtal. Auch eine Kneippanlage ist vorhanden.

Was beachtet werden muss: Der Grillplatz ist nicht mit dem Auto erreichbar.

4. Freizeitanlage Pfaffenweiler in Villingen

Die Freizeitanlage mit Grillstelle ist hübsch und mit vielen großen Bäumen umzäunt. Dafür büßt sie einiges an Atmosphäre ein, da sie direkt an der Straße liegt.

Lage: Die Anlage ist über die Landesstraße 181 gut zu erreichen.

Ausstattung: Zwei Grillstellen und viele Spielmöglichkeiten für Kinder wie Schaukeln, Basketballkorb und mehr.

Was beachtet werden muss: Die Hütte und die sanitären Anlagen können gemietet werden. Bei der Ortsverwaltung Pfaffenweiler gibt es dazu Informationen.

5. Buchbergstutz Blumberg

Hoch hinaus geht es für die Grillstelle Buchbergstutz in Blumberg. Der Buchberg ist 876 Meter hoch und beherbergt den kleinen Grillplatz mit Sitzplätzen.­

Lage: Auf dem Buchberg in Blumberg

Ausstattung: ­Belohnt wird man aber mit einem tollen Panoramablick. Auch eine Schutzhütte ist vorhanden.

Was beachtet werden muss: Der Grillplatz ist frei zugänglich und muss nicht reserviert werden. Der Grillplatz ist allerdings nur zu Fuß erreichbar.

6. Grillplatz Teufensee Niedereschach

In Niedereschach gibt es am Teufensee etwas abgelegen hinter Fischbach-Sinkingen einen idyllischen und ruhigen Grillplatz.

Lage: Vom Niedereschacher Ortsteil Fischbach ist die Grillstelle am Teufensee über die Sinkinger Straße und Flözlinger Straße erreichbar.

Ausstattung: Grillstelle ist mit Überdachung und Sitzgelegenheiten. Der See ist als Fischersee in Benutzung durch den Angelverein Teufental, er bietet außer der Grillstelle schöne Routen für Spaziergänge.

Was beachtet werden muss: See ist nicht zum Baden geeignet, es ist keine Reservierung notwendig.

7. Grillplatz Deifelzunft Schabenhausen/Niedereschach

Mit dem Grillplatz der Deifelzunft in Niedereschach bekommt man einen sauberen Grillplatz mit viel Spielmöglichkeiten für die Kinder.

Lage: Römerweg 19, Niedereschach

Ausstattung: Der Grillplatz verfügt über eine Teilüberdachung, Sitzgelegenheiten mit Tischen, einer Tischtennisplatte und Kinderspielhäuschen mit Rutschen.

Was beachtet werden muss: Die Benutzung muss vorab online reserviert werden. Vorab fünf Euro im Zuge des Buchungsvorgangs, am Tag der Reservierung fallen dann noch zehn Euro an, die von einem Mitglied des Deifelzunftsvereins abgeholt werden.

8. Grillhüte Pfohren Donaueschingen

Die Grillhütte Pfohren bietet ausreichend Platz für Kindergeburtstage oder andere private Feiern.

Lage: An der Immenhöfestraße, Donaueschingen

Ausstattung: Ein Grill, großer Vorplatz, Kinderspielzeuge und eine mietbare Hütte. Außerdem wird man mit einem tollen Blick über die Baar belohnt.

Was beachtet werden muss: Für Strom, Wasser, den Schlüssel zur Hütte und die WC-Anlage kann die Hütte gegen eine Kaution von 100 Euro und 60 Euro Gebühr pro Tag gemietet werden. Infos dazu gibt es hier.

9. Fohlenweidehütte in Bräunlingen

Die Fohlenweidehütte in Bräunlingen bietet viel Platz für Eltern, Hund und Kind.

Lage: Am besten erreichbar über die Kreisstraße 5740 in Bräunlingen

Ausstattung: An der Hütte gibt es zahlreiche Sitz- und Grillmöglichkeiten, auch ein Kinderspielplatz ist vorhanden.

Was beachtet werden muss: Der Grillplatz und die Benutzung der Hütte muss vorab allerdings reserviert werden. Die Kosten belaufen sich auf 40 Euro pro Tag für Bräunlinger Einwohner und auf 60 Euro pro Tag für auswärtige Besucher. Für das Toilettenhäuschen in der Sommersaison werden zusätzliche 20 Euro erhoben, die Kaution beläuft sich auf 100 Euro.

10. Grillplatz am Jugendhaus Bad Dürrheim

Beim Grillplatz am Jugendhaus handelt es sich nicht nur um einen Grillplatz für Jugendliche, obwohl die Nähe zum Jugendhaus das vermuten ließe. Außerdem ist er barrierefrei.

Lage: Direkt am Jugendhaus Bad Dürrheim, Alleenweg 24, Bad Dürrheim

Ausstattung: Etliche Sitzgelegenheiten und ein kleiner Unterstand sind vorhanden.

Was beachtet werden muss: Der Grillplatz muss vorab nicht reserviert werden, zudem ist er sowohl Rollstuhl- als auch Kinderwagen gerecht.

