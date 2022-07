13 Die Söhne Mannheims machen beim Konzert in Bad Dürrheim mächtig Stimmung. Foto: Spitz

Namhafte Bühnengäste durfte die Sommer-Sinfonie in Bad Dürrheim an diesem Freitag begrüßen: Die Söhne Mannheims reißen die Massen mit.















Bad Dürrheim - Blendendes Wetter, begeisterte Fans und eine Band, die alles gibt: Was will man mehr? Eigentlich hätten die "Söhne Mannheims" schon vergangenes Jahr in Bad Dürrheim auf der Bühne stehen sollen, aber Corona machte natürlich auch hier einen Strich durch die Rechnung. Umso ausgelassener ist die Stimmung an diesem Abend. Die Band packt neben neuen Songs auch einige Hits aus der Zeit aus, als Gründungsmitglied Xavier Naidoo noch mit dabei war.

"Was für eine tolle Kulisse", staunt Keyboarder Florian Sitzmann. Er könne sich super vorstellen, Bad Dürrheim als Kurstadt mit seiner Bäderkultur später mal wieder zu besuchen - "in 30 Jahren oder so", witzelt der Musiker. Ob er und seine Kollegen bis dahin eine Kur nötig haben? Wenn sie die nächsten 30 Jahren weiterhin mit dieser Energie die Bühne rocken, ist das gut möglich.

"Wie geil ist das denn?!", ruft Karim Amun, als er ins Publikum blickt. Die Fans stimmen ihm mit tosendem Applaus zu.