Sommer macht Pause: Sturm an der Nordsee und starker Regen am Alpenrand erwartet

Sturm an der Nordsee und starker Regen am Alpenrand erwartet

1 Nass und mit Temperaturen unter 25 Grad geht der Juli in Deutschland zu Ende. Foto: Markus Lenhardt/dpa Kräftiger und langanhaltender Regen, Gewitter, Sturm und Abkühlung: Der Juli endet ganz anders, als er begonnen hat. Vor allem Alpenwanderer und Nordseeurlauber sollten sich wappnen.







Offenbach - Sturm an der Nordsee und Starkregen am Alpenrand: Der Hochsommermonat Juli fühlt sich in seinen letzten Tagen eher frühherbstlich an. "Es ist aber nichts Extremes zu erwarten", sagte Meteorologin Sonja Stöckle vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach voraus. Vor allem an der Nordsee und am östlichen Alpenrand kann es dennoch richtig ungemütlich werden.