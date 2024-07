Der Burghof der Burg Hohenzollern verwandelt sich Ende Juli wieder in eine Bühne für Sommer-Konzertabende. Von Mittwoch bis Sonntag, 24. bis 28 Juli, konnten die Organisatoren wieder namhafte Künstler gewinnen – darunter sind „Die Prinzen“.

Fünf lauschige Konzertabende im Burghof stehen Ende Juli im Kalender der Burg Hohenzollern. Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Konzert-Beginn um 20 Uhr.

Den Auftakt machen „Royal Groovin‘“ am Mittwoch, 24. Juli. Sängerin Annette Kienzle, Schlagzeuger Christian Baumgärtner, Keyboarder Alex Wolpert, Gitarrist Ralf Gugel und Bassist Johannes Killinger sind allesamt studierte Profimusiker und bekannt als „Südlich von Stuttgart“. Aber zusammen mit Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern am Saxophon und Mikrofon sind sie „Royal Groovin‘“. Mit einem mitreißenden Repertoire bekannter Klassiker aus Jazz, Soul, Pop und Blues sind Royal Groovin’ gern gebuchte Protagonisten auf Jazzfestivals, in Jazzclubs sowie auf öffentlichen und privaten Veranstaltungen – und eben auch auf der Burg.

Lesen Sie auch

Am Donnerstag, 25. Juli, lassen es dann die „Drum-Stars“ krachen. Mit leuchtenden LED-Trommeln, Wassertrommeln und diversen Alltagsgegenstände fusionieren die fünf charismatischen Profimusiker mitreißende Rhythmen und geballte Spielfreude in einer fulminanten Show – und das auf zahlreichen Bühnen in ganz Europa.

Schlager-Sterne gehen über der Burg Hohenzollern auf

Weiter geht es am Freitag, 26. Juli. Die Veranstalter kündigen an, dass dann die „Sterne des Schlagers“ über der Burg aufgehen. Mit Anna Maria Zimmermann, Markus Wolfahrt, Frank Cordes und Hansi Süssenbach, Maria Linda und Nadin Meypo konnte die Burg namhafte Künstler der Schlager-Szene gewinnen. Gute Laune und ausgelassene Stimmung inklusive Mitsingen und Mitschunkeln sind angesagt.

Auch „Die Prinzen“ kommen auf die Burg Hohenzollern. Foto: Beck

Den krönenden Abschluss der Konzertreihe bilden „Die Prinzen“ am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, mit einem Doppelkonzert im Rahmen ihrer Jubiläumstour „30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte“. Bereits vor 17 Jahren begeisterten die Leipziger Stimmwunder schon einmal im Burghof. Jetzt kehren sie zurück mit „Millionär“, „Küssen verboten“ und „Alles nur geklaut“, aber auch mit neuen Liedern aus ihrem aktuellen Album „Krone der Schöpfung“.

Bierbar, Sekt und Cocktails werden geboten

Dazu ist ein Rahmenprogramm geboten: Vor dem Konzert und in der Pause lässt Hofgaukler Klausi Klücklich seinen riesigen Blubberblasen in den Abendhimmel steigen. Im Biergarten und im Kutschenhof stehen Hängemattenwürfel zum Chillen bereit. Außerdem gibt es eine Bierbar, eine Sektbar und eine Cocktailbar sowie kalte und warme Snacks.

Unsere Empfehlung für Sie Konzert des Musikvereins Zimmern Musiker spielen im Hof der Burg Hohenzollern Das Jubiläumskonzert der Musikkapelle Zimmern wurde im Hof der Burg Hohenzollern zu einem einmaligen Erlebnis.

Für Besucher ist zu beachten, dass die Konzerte von „Royal Groovin‘“ und den „Drum-Stars“ Sitzplatz-Konzerte sind, bei denen die Plätze in vier Blöcke/Preiskategorien unterteilt sind. Innerhalb des jeweiligen Blockes gilt freie Platzwahl. Das Konzert „Sterne des Schlagers“ ist ein Sitzplatz-Konzert mit einer Preiskategorie und freier Platzwahl. Die beiden Prinzen-Konzerte sind Stehplatz-Konzerte.

Pendelbus im Ticketpreis inbegriffen

Tickets und weitere Infos gibt es auf www.burg-hohenzollern.com. Die Gebühren für Parkplatz und Pendelbus zwischen Parkplatz und Eingangstor sind im Ticket bereits inbegriffen.

Die Organisatoren empfehlen warme Kleidung, Decken und Kissen mitzubringen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Für den Fall, dass es regnen sollte, wird informiert, dass Regenschirme im Zuschauerbereich nicht gestattet sind; eine Regenjacke wird empfohlen.