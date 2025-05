Die neue Saison eröffnen am Donnerstag, 5. Juni, die Trachtenkapelle Kirnbach und die Kleine Kurrende, allerdings nicht wie in den Vorjahren im Schlosshof.

2020 waren die sommerlichen Kurkonzerte vom Platz vor dem Rathaus in den Schlosshof umgezogen. Das war einerseits als Beitrag für die diskutierte Belebung des Schlosshofs gedacht – andererseits entfielenso die Sperrungen der Hauptstraße.

Lesen Sie auch

Warum es fürwieder zurück vors Rathaus geht? „Das war der Wunsch der Vereine“, erklärte Harald Eisenmann vom Büro für Tourismus, Kultur und Stadtmarketing. Im Schlosshof, so die Bilanz der Vereine, fielen die Zuhörerzahlen geringer aus als in der Innenstadt. „Wir haben mehr Gäste durch die Gartenwirtschaften“, resümierte Eisenmann. Obendrein komme „die Laufkundschaft“, die in der Hauptstraße höher ausfalle.

Fünf Konzerte sind in der Reihe für den Sommer 2025 geplant, eins davon als terminlicher Ausreißer am Sonntagmorgen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei Regen wird kurzfristig in die Schlosshalle ausgewichen. Den Auftakt am Donnerstag, 5. Juni, machen die Trachtenkapelle und die Kleine Kurrende aus Kirnbach.

Weiter geht es am Donnerstag, 3. Juli, mit einem Konzert der Stadtkapelle Wolfach und bereits am Dienstag, 8. Juli, folgt ein vom Jazzchor „Passatempo“ der Musikschule Offenburg/ Ortenau gestaltetes Konzert. Und am Sonntag, 13. Juli, kommt der erwähnte Ausreißer: „Wolfach rockt“ ist das Bandprojekt der Musikschule Offenburg/ Ortenau, das ab 11 Uhr vor dem Rathaus präsentiert werden soll. Am Donnerstag, 24. Juli, gibt es dann noch ein Abendkonzert mit der Stadtkapelle Wolfach.

Hinweis zu Sperrungen

Das Büro für Tourismus, Kultur & Stadtmarketing Wolfach weist darauf hin, dass aufgrund des Sommerabendkonzerts des Musikvereins Kirnbach mit der Kleinen Kirnbacher Kurrende am Donnerstag, 5. Juni, die Hauptstraße von Einmündung Kirchstraße bis Einmündung Kreuzgasse sowie die Zufahrt Wäschergässle zwischen 18 und 22 Uhr gesperrt sind. Die Bushaltestellen in der Hauptstraße werden in der Zeit nicht angefahren. Ersatzhalte sind ausgeschildert.