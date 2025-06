Sommer in Wildberg: Führungen widmen sich Natur, Kultur und Geschichte

Die Kräuterführerin und Heilpraktikerin Elke Melchger nimmt ihre Gäste an einem Workshop am 24. Juni von 17 bis circa 20 Uhr mit in die Natur und zeigt auf, welche Wildkräuter welche heilende Wirkung haben. Die Kräuter werden gesammelt und gleich verarbeitet oder konsumiert. Mitzubringen sind ein Schneidebrett und ein scharfes Messer.

Bei der Anmeldung unter Telefon 0151/18 30 54 66 oder 07054/37 39 53 1 oder per E-Mail an mail@naturheilpraxismelchger.de erfahren Interessierte den Treffpunkt. Die Kosten für Führung und Workshop betragen 15 Euro pro Person. An der Witterung angepasste Kleidung und festes Schuhwerk sollte gedacht werden.

Lesen Sie auch

Führung durch Michaelskirche in Sulz

Am Freitag, 27. Juni, führt Heide Dittus um 18 Uhr durch die Michaelskirche in Sulz am Eck. Lange Zeit war die Wehrkirche die Mutterkirche von Wildberg. Die ältesten Bauelemente von circa 1180 sind noch in der Chorsakristei zu finden. Die heutige Kirche wurde 1489 unter Graf Eberhard im Bart erbaut, das Kirchenschiff 1750 erweitert, die Kirche immer wieder renoviert und erweitert. Bei der Führung gibt es eine der schönsten Kirchendecken Württembergs zu bewundern: eine Kassettendecke aus der Barockzeit, bei der keine Holztafel der anderen gleicht. Wie immer bei Führungen von Dittus hat sie sicher auch wieder die eine oder andere Überraschung parat. Die Führung ist kostenfrei, Spenden für die Kirchengemeinde sind gerne gesehen. Dittus freut sich über eine Anmeldung unter heide.dittus@gmx.de.

Festspiel-Führung am 6. Juli durch Wildberg

Am Sonntag, 6. Juli, führen Anja Roth und Wilfried Müller ab 14 Uhr Neubürger, Touristen, Schäferlauf-Freunde und alle weiteren Interessierten auf den Spuren des Wildberger Schäferlauf-Festspieles durch die historische Altstadt. Treffpunkt für diese beliebte Führung ist wie immer am Rathaus am Marktbrunnen. Bei der Kostümführung liegt der Schwerpunkt auf dem inzwischen über 300 Jahre alten Schäferlauf mit seinem inzwischen schon über 70 Jahre alten Festspiel mit den Spielorten von Ehrenbürger Eugen Memminger.

Kurzweilig und unterhaltsam präsentieren die beiden Gästeführer Wissenswertes zu Wildberg. Die Kosten für Erwachsene betragen fünf Euro, ermäßigt drei Euro, Kinder bis 14 Jahre gehen kostenfrei mit.