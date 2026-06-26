Sommer in Weil am Rhein: Hitze fordert Menschen heraus

Temperaturen von etwa 40 Grad Celsius in der Sonne sind keine Seltenheit gewesen. Früh lüften, die Fenster bald schließen,das ist derzeit üblich, wie die Umfrage zeigt.

Wer sucht bei diesem Wetter nicht gerne schattige Plätze auf, setzt sich ans Ufer des Rheins oder der Wiese und hofft dabei auf einen kühleren Luftzug, wobei es noch besser ist, die Füße gleich ins kühle Nass zu stellen. Die Freibäder haben das Luxusgut dieser Tage schlechthin: kühles Wasser im Becken. Wie gehen die Menschen sonst mit den Temperaturen um? Wir haben auf der Straße nachgefragt.

Tamas More: „Ich komme aus Ungarn und arbeite derzeit als Erntehelfer in der Landwirtschaft. Die Hitze macht mir nicht so sehr zu schaffen, denn ich bin als Fahrer eingeteilt. Das bedeutet, das Auto hat eine Klimaanlage. Beim Spargelstechen war ich auf dem Feld, da war es aber auch noch nicht so heiß. Für meine Kollegen ist die Arbeit in dieser Hitze nicht einfach. Ich trinke viel, das muss sein. Schlafprobleme habe ich keine, da meine Unterkunft angenehm kühl ist.“

Henry Siegler Foto: Anita Indri-Werner

Henry Siegler: „Nun, ich schlafe schlecht und wache am Morgen schon sehr früh auf. Danach lüfte ich erst einmal meine Wohnung. Sobald die Sonne am Himmel erscheint, lasse ich die Rollläden wieder herunter und schließe die Fenster. Zwei Stunden gehe ich anschließend in den Garten, um die Pflanzen zu gießen. Sobald es wieder heißer wird, gehe ich nach Hause. Ich ziehe mir etwas Luftiges an und lege mich hin. Mein Mittagessen verschiebt sich zwischenzeitlich wegen der Wärme auf 16 Uhr. Erst am späten Abend mache ich mich nochmals auf den Weg in den Garten, um nach dem Rechten zu sehen. Diese Hitze ist eine Herausforderung für mich, auf jeden Fall.“

Beatrice Rovere Foto: Anita Indri-Werner

Beatrice Rovere: „Ich vergleiche die Außen- und die Innentemperatur, je nachdem lüfte ich. Meine Besorgungen erledige ich am frühen Morgen. Den Tag über halte ich mich daheim auf. Wir haben unser Haus dämmen lassen. Das kann ich nur jedem empfehlen, denn so bleibt das Haus kühler.“

Ralf Woyda: „Lüften, die Rollläden herunterlassen, so schaffe ich mir eine kühle, wenn auch dunkle Wohnung. Frühmorgens gehe ich mit dem Hund raus, am Abend, wenn es etwas abgekühlt hat, ebenfalls. Ich trinke mehr und esse Salziges, um dem Körper auch Flüssigkeit zu erhalten. Glücklicherweise kann ich trotz der Wärme gut schlafen.“

Brigitte Hippin Foto: Anita Indri-Werner

Brigitte Hippin: „Wie ich mit der Hitze umgehe? Nun, ich mache meine Besorgungen morgens, danach gehe ich schnell heim. Die Rollläden lasse ich rechtzeitig herunter und, ich trinke viel. Glücklicherweise liegt mein Schlafzimmer auf der kühlen Seite des Hauses, sodass ich beim Schlafen keine Beeinträchtigung feststellen kann. An den Nachmittagen bastle ich für die Tischdekoration des Städtischen Seniorennachmittages, das hätte ich ohnehin getan, auch ohne diese Hitze. Allerdings, mir tun die Menschen leid, die in Dachwohnungen wohnen, oder in den Heimen an das Bett gebunden sind. Auch die Tiere leiden sehr unter diesen Temperaturen.“

Siegfried Stiasny Foto: Anita Indri-Werner

Siegfried Stiasny: „Es ist schwierig, die Wohnung abzukühlen. Da hilft es auch nur bedingt, die Rollläden herunterzulassen und zu lüften. Am Vormittag mache ich meine Besorgungen und gieße die Blumen im Garten. Danach gehe ich nicht mehr raus. Mit dem Schlafen habe ich keine Probleme. Ich trinke in dieser Zeit sehr viel Wasser, esse leichte Kost, unter anderem viel Obst und Gemüse. Die Dachdecker, Straßenarbeiter, Taxifahrer und Lokführer beispielsweise, bedauere ich in besonderem Maße. Immerhin in der Kabine einer Lokomotive kann es bis zu 60 Grad heiß werden.“

Anne Gerlach Foto: Anita Indri-Werner

Anne Gerlach: „Diese Hitze ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Ich arbeite an einer Schule und ich stelle fest, dass es für die Kinder sehr anstrengend ist diese Wärme auszuhalten. Mir macht die Hitze weniger aus. Ich kenne dieses Klima von meinen Reisen. Zuletzt war ich ein Jahr in einem sehr heißen Land. Ich lüfte, danach lasse ich die Rollläden wieder herunter. Allerdings, es dauert lange, bis ich einschlafen kann, und ich esse später als sonst. Ursprünglich komme ich aus dem Taunus, dort ist es viel kühler als hier im Südwesten Deutschlands. Hier ist die Temperatur schon extrem.“

Bianka Andre Foto: Anita Indri-Werner

Bianka Andre: „Ich stehe früh auf, lüfte die Wohnung durch, danach mache ich alles dunkel. So entsteht ein angenehmes Wohnklima. Nach der Arbeit erledige ich meine Angelegenheiten. Ich mache alles ruhiger und mit Bedacht. Auch das Wassertrinken mache ich mit Bedacht. Schließlich ist der Mensch kein Kamel, das sage ich meinen Schülern immer wieder. Lieber kleine Portionen Flüssigkeit den Tag hindurch, das ist wirkungsvoller. Ja, und ich meide die Sonne, so gut es geht. Ich habe immer eine Wasserflasche mit dabei, kühle meinen Puls, esse leichte Kost, vornehmlich Obst und Gemüse, und ich vermeide extreme sportliche Betätigungen.“

Helga Aenis: „Diese Hitze bekommt mir nicht gut. Ich bin 89 Jahre alt. Ich wohne im betreuten Wohnen und besuche die Tagespflege. In meinen Räumen sorgen die geschlossenen Rollläden und ein Ventilator für etwas Abkühlung. Aber, tagsüber hinauszugehen, das ist schon schwierig geworden. Die Wege bewältige ich, indem ich mir ein Taxi rufe.“