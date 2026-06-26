Sommer in Weil am Rhein: Hitze fordert Menschen heraus

Temperaturen von etwa 40 Grad Celsius in der Sonne sind keine Seltenheit gewesen. Früh lüften, die Fenster bald schließen,das ist derzeit üblich, wie die Umfrage zeigt.
Wer sucht bei diesem Wetter nicht gerne schattige Plätze auf, setzt sich ans Ufer des Rheins oder der Wiese und hofft dabei auf einen kühleren Luftzug, wobei es noch besser ist, die Füße gleich ins kühle Nass zu stellen. Die Freibäder haben das Luxusgut dieser Tage schlechthin: kühles Wasser im Becken. Wie gehen die Menschen sonst mit den Temperaturen um? Wir haben auf der Straße nachgefragt.