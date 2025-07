Nach mehreren Tagen bei Temperaturen über 30 Grad Celsius machte auch der Mittwochabend keine Ausnahme. Um 16 Uhr kam der Gemeinderat in der Neckarhalle in Schwenningen zusammen – Außentemperatur um die 32 Grad.

In der Halle selbst war es angenehmer temperiert. Oberbürgermeister Jürgen Roth sah sich veranlasst, darüber zu informieren, was die Stadt in dieser Situation für ihre Mitarbeiter tut. Nicht alle sitzen in – warmen – Büros, sondern es gibt insbesondere bei den Technischen Dienste Beschäftigte, die bei Tätigkeiten draußen intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

„Wir haben die Kernarbeitszeit um eine Stunde auf sechs Uhr morgens vorgezogen, bei den Technischen Diensten auf fünf Uhr morgens“, berichtete der OB. Wer wolle, der könne von der Möglichkeit Gebrauch machen. Außerdem gebe es in jeder Dienststelle Wasserspender, die kostenlos genutzt werden könnten.

Kostenlose Wasserspender

Bei den Technischen Diensten kriegen die Mitarbeiter im Außendienst Sonnenhüte mit Nackenschutz, und Sonnencremespender stünden zur Verfügung, sagte Bürgermeister Detlev Bührer. Besonders hitzeintensive Tätigkeiten wie Asphaltarbeiten könnten bereits morgens ab fünf Uhr gemacht werden.

Tim Dippong vom Jugendgemeinderat bat die Stadt, was zu unternehmen in Sachen aufgeheizte Unterrichtsräume. Morgens um neun Uhr herrschten beispielsweise im Schulzentrum am Deutenberg in Unterrichtsräumen bereits 30 Grad Celsius. Da könne man sich nicht richtig konzentrieren. „Man geht nicht in die Schule sondern in die Sauna.“ OB Roth meinte, die Schulleitungen seien dafür zuständig, beispielsweise über hitzefrei zu entscheiden. Für die Stadt sieht er keinen Handlungsbedarf. Man könne versuchen, über den Gesamtelternbeirat und die Schülervertretung was zu erreichen.

„Man geht nicht in die Schule sondern in die Sauna“

SPD-Gemeinderat Nico Schurr schilderte, am Schulzentrum Deutenberg werde einiges unternommen, um den Unterricht bei Hitze erträglicher zu gestalten. So würden Klassen in Räumen unterrichtet, die nicht so der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder man gehe ganz nach draußen. In den Schulcontainern ist es seiner Wahrnehmung nach angenehmer als im Bestandsbau. Und hitzefrei sei bei Ganztagsunterricht nicht möglich.

Ulrike Merkle (Grüne) erkundigte sich, wie die Situation mit öffentlichen Trinkwasserspendern im Stadtgebiet aussieht. Da gebe es vor allem mit Blick auf ältere Personen noch Nachholbedarf. „Trinkwasserspender sind sauteuer, und wir brauchen dafür die Stadtwerke“, sagte Bürgermeister Detlev Bührer. Amtsleiterin Silvie Lamla bezifferte die Kosten für einen Trinkwasserspender mit 7000 bis 10 000 Euro. Da es für die Stadtwerke offenbar unwirtschaftlich sei, die Installationen zu betreiben, bräuchte die Stadt außerdem einen anderen Partner für Wartung und Betrieb.

SPD-Stadtrat Nico Schurr wies auf eine einfachere Lösung hin: Die Stadt solle Hinweise geben, wo man in öffentlichen Gebäuden wie beispielsweise das Franziskaner in Villingen Trinkwasser in Flaschen auffüllen könne.