Sommer in Vollmaringen: Kinderferienprogramm geht in die nächste Runde

Die Vereine in Vollmaringen haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Für zwei Veranstaltungen läuft die Anmeldefrist noch.

Die Sommerferien stehen vor der Tür, und auch in diesem Jahr haben sich die Vollmaringer Vereine wieder mächtig ins Zeug gelegt, um ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm auf die Beine zu stellen. Unter dem Motto „Kinder erleben Heimat!“ erwartet die daheim gebliebenen Kinder ein vielseitiges Angebot, das die Verbundenheit zur eigenen Ortschaft mit Spiel und Gemeinschaft verbindet.

Das Programm richtet sich an alle Mädchen und Jungen ab fünf im Grundschul- und frühen Jugendalter, die entweder noch auf ihren Urlaub warten, schon wieder zurück sind oder ihre Ferien in der Heimat verbringen. An mehreren Tagen im August öffnen die Vereine ihre Türen und bieten kreative, sportliche und spannende Veranstaltungen an – alles mit dem Ziel, den Kindern ein unvergessliches Ferienerlebnis zu ermöglichen.

Anmeldungen sind noch möglich für zwei der vier Veranstaltungen: Am Freitag, 8. August, lädt der Ortschaftsrat Vollmaringen zu einem Ausflug in die Tierwelt vor der eigenen Haustür ein. Naturerlebnis und Heimatkunde gehen hier Hand in Hand: Die Kinder begeben sich auf eine spannende Entdeckungstour durch die Wiesen und Felder rund um Vollmaringen und lernen dabei viel über die heimische Tier- und Pflanzenwelt.

Den Abschluss bildet am Sonntag, 10. August, ein geselliger Nachmittag mit der Narrenzunft Vollmaringen, die zum Minigolfspielen nach Nagold einlädt. Ob als Wettkampf oder einfach nur zum Spaß – hier kommt der Teamgeist nicht zu kurz.

Anmeldung online oder beim Rathaus Vollmaringen

Anmeldung und Teilnahmebedingungen: Die Anmeldung zum Sommerferienprogramm erfolgt schriftlich mit einem Formular, das bei der Rathausgeschäftsstelle Vollmaringen erhältlich ist oder online über die Stadt Nagold angefragt werden kann. Wichtig ist, dass die Anmeldung spätestens eine Woche vor der jeweiligen Veranstaltung abgegeben wird. Die Teilnehmerzahl bei einzelnen Veranstaltungen ist begrenzt – also heißt es: schnell sein lohnt sich! Pro Veranstaltung fällt bei manchen Angeboten ein kleiner Unkostenbeitrag an, der direkt vor Ort in bar bezahlt wird. Die Betreuung erfolgt durch die jeweiligen Vereinsmitglieder.

Die Aufsichtspflicht gilt für die Dauer der Veranstaltung; für den Weg zum Treffpunkt und zurück sind die Eltern verantwortlich. Das Sommerferienprogramm ist ein schönes Beispiel dafür, wie engagiert das Vereinsleben in Vollmaringen ist. Die teilnehmenden Vereine – die Freiwillige Feuerwehr, der Sportverein, die Narrenzunft und der Ortschaftsrat – leisten mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit einen wertvollen Beitrag zur Freizeitgestaltung der jüngsten Einwohner.

Anmeldung bei der Rathausgeschäftsstelle Vollmaringen, Schlossstraße 14, in 72202 Nagold-Vollmaringen oder online auf der Homepage der Stadt Nagold. Informationen bei Tatjana Fot, Telefon 07459/91381, E-Mail: tatjana.fot@nagold.de.