Sommer in Villingen-Schwenningen: So schützen Pflegeeinrichtungen ihre Bewohner vor der Hitzewelle

Lüften nach Plan und Getränke mit kleinen Extras sollen die Bewohner in zwei Pflegeeinrichtungen in Villingen-Schwenningen vor der Sommerhitze schützen.
Wenn die Temperaturen über 30 Grad steigen, wird die Hitze für Pflegeeinrichtungen und ihre Bewohner schnell zur Herausforderung. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung vor hohen Temperaturen herausgegeben. Besonders für ältere Menschen können diese zur Gefahr werden. Wie Pflegeeinrichtungen in Villingen-Schwenningen ihre Bewohner schützen, haben wir bei der Seniorenresidenz am Kaiserring und dem ArteCare Pflegezentrum nachgefragt.