Für Einheimische und Gäste gibt es dort bis zum 29. Juli Musik, Bewirtung und Sand unter den Füßen.

Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung, des Baubetriebsamts und des Kinder- und Jugendzentrums F 23 machten dazu alles bereit, erklärt die Stadt in einer Mitteilung. Der Strand wurde mit Paletten eingefasst, rund 50 Tonnen Sand mussten mit Rechen und Schaufeln verteilt werden.

Jeweils von Donnerstag bis Samstag gibt es Party und Musik der Genres Rock, Pop und von DJs. Dazu kommt am Freitag, 7. Juli, ein Poetry-Slam-Dichterwettstreit. Wer will, kann auch einfach entspannt den Tag auf dem Marktplatz ausklingen lassen. Liegestühle werden aufgebaut, für Kinder liegt Spielzeug zum Buddeln im Sand bereit.

Einkaufsnacht am 28. Juli

Ein geteiltes Angebot gibt es am 8. Juli, an dem landesweit die „Lange Nacht der Jugendkultur“ gefeiert wird. Da auf dem Marktplatz ab 22 Uhr Ruhe herrschen muss, geht es an diesem Abend im F 23 bis 2 Uhr nachts weiter. Dort legt ein DJ auf. Am 28. Juli folgt dann die lange Einkaufsnacht.

„Das Programm wird toll und bietet etwas für jeden Geschmack“, so Wirtschaftsfördererin Elke Latscha. Der „Beach“ ist außerdem Teil des Programms zur Belebung von oberem Marktplatz und Innenstadt sowie für die Jugendkultur.

Zum Auftakt am 6. Juli legt DJ Tom groovigen Rock und Alternative Hits aus den vergangenen 40 Jahren auf. Am 7. Juli folgt der Poetry Slam. Indie-Pop-Songs mit Michel Stirner gibt es bei der langen Nacht der Jugendkultur. Ab 22 Uhr legt DJ LA24 im F 23 auf.

Crekko -Frontmann tritt solo auf

„VanTom acoustic“ gastiert am 13. Juli am „Beach“. Geboten werden Klassiker aus Pop, Rock und Soul. DJ LA24 legt am 14. und 15. Juli Ibiza-Beats auf.

„Stelter live & acoustic“ heißt es am 20. Juli, wenn der Frontmann der Freudenstädter Rockband Crekko solo mit der Gitarre auftritt. „Acoustic Breeze“ aus Schramberg bietet am 21. Juli entspannte Rock-Coverstücke, teils mit mehrstimmigem Gesang. Am 22. Juli folgt das „School’s-out-Fest“, ehe am 27. Juli die Alpirsbacher Coverband „Tomatenhaus“ Klassiker aus Rock und Pop spielen. Den Schlusspunkt nach dem Sommernacht-Shopping am 28. Juli setzen am 29. Juli die „Groofingers“ aus dem Raum Stuttgart, die Stücke aus Rock und Pop spielt.