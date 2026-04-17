Sommer in FDS und Baiersbronn: Das sind die diesjährigen Veranstaltungen im Tal X

Die Gartenschau in Freudenstadt und Baiersbronn ist zwar vorbei, doch das Tal X lebt weiter. Welche Veranstaltungen in diesem Jahr geplant sind.
Wie geht es nach der Gartenschau in Freudenstadt und Baiersbronn nun im Tal X weiter? Klar ist, das Tal X, in das auch der ein oder andere Groschen investiert wurde, soll weiterhin nachhaltig genutzt werden – nicht nur von Touristen, sondern vor allem auch von den Bürgern in der Region. Gerade in solch Krisenbehafteten Zeiten sollen sie dort einfach einmal „abschalten und auf andere Gedanken kommen können“, so Oberbürgermeister Adrian Sonder.