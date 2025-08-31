Sommer in der Kurstadt: Bad Wildbad ist immer einen Ausflug wert

25 An warmen Tagen bietet die Enz Abkühlung im Wildbader Kurpark. Foto: Jürgen Schleeh 25 Bilder - Fotostrecke öffnen Der Sommerberg zieht mit Baumwipfelpfad, Hängebrücke und mehr viele Ausflügler an. Doch auch im Tal, in Stadt und Kurpark von Bad Wildbad, lohnt sich ein Besuch.







Im Sommer zeigt sich die Kurstadt von ihrer schönsten Seite. Das längst nicht nur auf dem Sommerberg, der unter anderem mit dem Baumwipfelpfad, der Hängebrücke Wildline oder einer Wanderung zur Grünhütte lockt. Auch im Tal gibt es viel zu entdecken. So bietet der Kurpark an warmen Tagen Abkühlung mit seinen schattenspendenden Bäumen, aber auch dank der Enz.