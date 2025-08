1 Das Thermometer klettert in den kommenden Tagen nach oben: Dem Zollernalbkreis stehen heiße Tage bevor. (Symbolfoto) Foto: Thaut Images/stock.adobe.com Den Zollernalbkreis erwartet in den kommenden Tagen viel Sonnenschein und hohe Temperaturen. Der Deutsche Wetterdienst spricht gar von einer Hitzewelle.







Durchaus wechselhaft und niederschlagsreich hat sich das Wetter in den vergangenen Wochen im Zollernalbkreis gezeigt. Und so war auch der Start der Sommerferien von Regenwetter geprägt – nun ist aber ein Wetterumschwung in Sicht, wie Marco Puckert, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Baden-Württemberg, unserer Redaktion erläutert.