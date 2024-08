Sommer-GAME in Meßstetten: Die Nebensitzer bitte nicht mitessen!

1 Mucksmäuschenstill: Die Kinder warten aufs Mittagessen. Foto: Karina Eyrich

Was heißt eigentlich „GAME“? Wer das Angebot der Stadt Meßstetten und des Diasporahauses Bietenhausen für ein Spiel – so die Übersetzung – hält, hat nur teilweise Recht. Dahinter steckt ein für viele Eltern ernstes Problem, aber das Gegenmittel macht Spaß.









Der Jahresurlaub ist aufgebraucht, aber die Kinder haben noch Schulferien – was machen Eltern dann? Wie akut dieses Problem für berufstätige Eltern ist, zeigt die riesige und wachsende Nachfrage nach Plätzen beim GAME. Was wie das englische Wort für „Spiel“ klingt, ist in Wahrheit eine Abkürzung für „Gruppen-Angebot Meßstetten“ – und Musik in den Ohren derer, die darauf angewiesen sind.