24.000-mal schädlicher als CO2: Treibhausgas in BW freigesetzt

In Süddeutschland haben Messungen eine zuvor unerkannte Quelle von Schwefelhexafluorid aufgedeckt, dem stärksten bisher bekannten Treibhausgas. Die neuentdeckte Emission kommt aus der Region um Heilbronn.
Das Gas Schwefelhexafluorid (SF6) ist ungiftig, geruchlos, nicht brennbar und chemisch stabil. Deshalb galt es lange als harmlos. Das fluorierte Gas (eine Substanz mit Fluor versetzt oder angereichert ist) wurde bis zum Verbot im Jahr 2006 als Füllgas für Sportschuhe und als Isoliergas in Schallschutzfenstern verwendet. Heute findet sich SF6 vor allem als Isolier- und Schutzgas in elektrischen Schaltanlagen der Mittel- und Hochspannungstechnik.