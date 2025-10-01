Sollen Anschläge geplant haben: Drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen

In Berlin sind drei Männer festgenommen worden. Sie stehen unter Terrorverdacht und sollen der Hamas angehören.
Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin drei mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas festnehmen lassen. Als sogenannte Auslandsoperateure sollen sie von Deutschland aus Waffen und Munition für die Vereinigung beschafft haben, wie die Karlsruher Behörde mitteilte. „Die Waffen sollten der Hamas für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland dienen.“