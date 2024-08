Solingen: Neue Details über Tatverdächtigen bekannt

1 Am Samstagabend am Tatort in Solingen. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Nach dem Anschlag in Solingen nimmt die Polizei am Samstagabend einen Tatverdächtigen fest. Er soll blutverschmierte Kleidung getragen haben.









Der am Samstagabend in Solingen festgenommene Tatverdächtige soll nach dpa-Informationen blutverschmierte Kleidung getragen haben. Der Mann hatte sich einen Tag nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen gestellt. Nach Angaben der Düsseldorfer Polizei von Sonntagmorgen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 26-jährigen Syrier. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Zuvor hatten mehrere Medien über Details zum Tatverdächtigen berichtet.