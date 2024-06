1 In Solingen wurden bei einer Explosion fünf Personen verletzt. Foto: dpa/Gianni Gattus

Bei der Explosion eines Brandsatzes sind in Solingen fünf Menschen verletzt worden, darunter in Kind. Ein Mann ist jetzt seinen Verletzungen erlegen.









– Die Explosion am Dienstag in Solingen hat einen Menschen das Leben gekostet. Der Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei Wuppertal am Abend mit. Vier weitere Menschen wurden durch Glassplitter oder ein Knalltrauma leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Bei ihnen handelte es sich den Angaben zufolge um ein sieben Jahre altes Mädchen, zwei Frauen im Alter von 35 und 45 Jahren und einen 38-jährigen Mann.