Solidarität mit Kroatien Hilfskonvoi aus VS unterstützt Erdbebenregion

"Plötzlich war die ganze Straße voller Autos"

"Wir haben uns gefragt: ›Was ist jetzt passiert?‹ Plötzlich war die ganze Straße voller Autos!", erinnert sich Muratagic. An dieser Stelle kam erstmals Tanja Hezel ins Spiel, die ebenfalls für die Spendenaktion geworben hatte. Denn Hezel organisierte auf dem alten Burger-Spritzguss-Areal in Villingen eine große Lagerhalle, die spontan genutzt werden konnte.

Wie wichtig dies war, zeigte sich auch an Silvester. Denn die Helfer wurden förmlich überrannt von Menschen aus nah und fern, die ihre Spenden abgeben wollten. Lange Autoschlangen bildeten sich vor der Lagerhalle. Mit dem Ansturm ergaben sich aber weitere Probleme: Wie sollen die ganzen Güter nach Kroatien kommen? Der 43-Jährige mobilisierte kurzerhand seinen Bekannten Veljko Uzelac, der von Rotterdam vier Sattelschlepper über VS schickte, die unbeladen ohnehin wieder nach Kroatien hätten fahren müssen.

Über eine der Hauptschwestern des Roten Kreuzes in Sisak konnte zudem eine Genehmigung für den Transport der Waren eingeholt werden; weitere Beziehungen sorgten dafür, dass auch an der Grenze zu Kroatien keine bösen Überraschungen warteten.

Und Hezel kam danach erneut ins Spiel: Denn die junge Unternehmerin erwies sich als Dreh- und Angelpunkt der Organisation in VS und half ebenso bei der Ausnahmegenehmigung hinsichtlich Ausgangssperre, um das Sortieren der Waren und das Beladen der Sattelschlepper zu ermöglichen. "Es ist der Wahnsinn, was sie alles gemacht hat", zeigt sich Muratagic beeindruckt vom Engagement.

So konnte der Transport an Neujahr auch reibungslos starten. Ein Sattelzug sei dabei mit Lebensmittel beladen gewesen, zwei mit Kleidung und der vierte mit verschiedensten Hilfsgütern – Folien, Hygieneartikel und auch Heizkörper, die mit dem gespendeten Geld gekauft wurden. Für die Organisatoren aus VS war dann ebenfalls klar: Man möchte mit vor Ort sein, wenn der Hilfskonvoi ankommt. "Uns war wichtig, dass dort alles in die richtigen Hände kommt – wir sind deshalb mit unseren Autos hinterher gefahren", erzählt der 43-Jährige.

Schockierende Zustände

Vor Ort erlebten die Helfer schockierende Zustände. Immer wieder kommt es zu Nachbeben, innerhalb von zwei Tagen wurden 400 Erdbeben registriert. Die Menschen in Petrinja und Sisak würden teilweise auf den Straßen schlafen, weil sie Angst hätten, zurück in die Gebäude zu gehen. Andere liegen direkt an den Haustüren, um im Notfall schnell das Gebäude verlassen zu können.

Die großen Zerstörungen geben den Helfern das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Dramatisch ist die Lage dort insbesondere deshalb, weil sich die Region noch immer nicht von den Jugoslawienkriegen in den 90er-Jahren erholt hat. Die Erdbeben sorgen nun dafür, dass die Investitionen in die Infrastruktur teilweise wieder um Jahre zurückgeworfen wurden.

Umso mehr spüren Muratagic und sein Team bei der Ausgabe der Hilfsgüter die grenzenlose Dankbarkeit der Menschen. "Manche haben angefangen zu weinen", erinnert sich der Initiator zurück.

Rund 55 Stunden haben er und seine Familie sowie die Bekannten sich in Kroatien aufgehalten, bevor es wieder nach Deutschland zurück ging. In der Zeit kamen sie fast ohne Schlaf aus, wussten bei der Rückkehr gar nicht mehr, um welchen Tag es sich handelt. Wichtig war es den Helfern anschließend jedoch auch, hinsichtlich Corona Gewissheit zu haben. "Alle Tests waren zum Glück negativ", berichtet der Familienvater erleichtert.

Baumaterialien benötigt

Dieser macht sich nun schon Gedanken darüber, wie er den betroffenen Städten weiter helfen kann. Als nächstes dürften Baumaterialien benötigt werden. In seinem Kopf schwirren bereits Szenarien, wie er die nächste Hilfsaktion in die Wege leiten kann. Denn Muratagic und seine Familie will sich weiterhin für die krisenerschütterte Region einsetzen.

Auch Feuerwehr aktiv

Aus Verbundenheit zum kroatischen Feuerwehrverband starteten auch die hiesigen Einsatzkräfte in Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband und dem Nachbarlandkreis Breisgau-Hochschwarzwald einen Hilfskonvoi. Von der Sammelstelle im Hüfinger Feuerwehrgerätehaus, wo sämtliche Materialien – feuerwehrtechnische Ausrüstung sowie weitere Hilfsgüter – innerhalb von 24 Stunden mit mehr als 30 Helfern organisiert, sortiert, verpackt und verladen wurden, ging es mit drei Fahrzeugen zur weiteren Sammelstelle nach Bad Krozingen. Für die Weiterfahrt nach Kroatien wurde kurzfristig, dies hatte Landrat Sven Hinterseh nach dem Ausfall eines zunächst vorgesehenen Fahrzeugs unbürokratisch entschieden, auch der Wechsellader des Landkreises genutzt. Er kehrte am 4. Januar wieder zurück.