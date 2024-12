Aus der Expressguthalle In VS stirbt das Nachtleben – das kann gefährliche Folgen haben

Das Nachtleben in VS ist mit dem Aus der „Exe“ um eine Institution ärmer. Die Stadt verliert damit an Attraktivität, während gleichzeitig die Gefahr von Angsträumen steigt. Unser Autor findet: daran sind auch die Behörden schuld.