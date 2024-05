Nach dem extremen Hochwasser in Bisingen rechnet Bürgermeister Roman Waizenegger damit, dass die Aufräumarbeiten Wochen dauern werden.

Ein Spendenkonto für Betroffene wurde von Seiten der Gemeinde eingerichtet: Empfänger: Gemeinde Bisingen, IBAN DE56 6535 1260 0134 0726 36, BIC SOLADES1BAL, Betreff: Hochwasser.

Lesen Sie auch

Die Gemeinde stellte zudem Container auf: in der Straße Untere Klingen in Steinhofen, an der Bahnhofstraße und auf dem Marktplatz, ebenso in Thanheim an der Vereinshalle, Im Brühl und an der Weinbeerstraße. Dort können Bisinger abgeben, was durch die Flut unbrauchbar wurde.

Die Solidarität ist groß. Das DRK Bisingen organisiert die privaten Helfer. Interessierte wenden sich direkt an Hochwasser@drk-bisingen.de.

Die Gemeinde bietet zudem Bautrockner zum Ausleihen an. Der nächste Ausgabetermin ist Samstag, 4. Mai, von 10 Uhr bis 12 Uhr, am Schulzentrum.

Unter folgenden Nummer stehen die Mitarbeiter des Rathauses am Samstag, 4. Mai, zwischen 8 und 12 Uhr für Informationen und Fragen der Bürger aus Bisingen und den Teilorten zur Verfügung: 07476/8960, 07476/896132, 07476/896141.

Alles zum Unwetter in Bisingen auf unserer Themenseite.