Wer in letzter Zeit rund um das Betriebsgelände der ehemaligen Gärtnerei Zipf in Mahlberg unterwegs war, hat vermutlich bemerkt, dass dort ein reges Treiben herrscht. Viele fleißige Hände sorgen für sichtbare Veränderungen, so dass die ehemalige Gärtnerei Zipf nach und nach wieder in neuem Glanz erstrahlt.

Im November 2023 wurde die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Mahlberg gegründet, die seit Anfang des Jahres vor Ort aktiv ist. Neben dem Gemüseanbau und dem Prozess der Betriebsübergabe wird die Genossenschaft aufgebaut und der Hof zu einem nachhaltigen und vielfältigen Begegnungsort entwickelt.

Der Anbau der circa 45 verschiedenen Gemüsekulturen läuft sehr gut, trotz immer wieder schwieriger Witterungsbedingungen, erklärt die Solawi in einer Pressemitteilung. Die Ernte wird einerseits an Solawi-Mitglieder mit Ernteanteil weitergegeben. Seit Juni können die mittlerweile gut 80 Solawi-Mitglieder jeden Donnerstag ihre Ernteanteile an den Verteilstationen in Mahlberg, Lahr, Seelbach, Kenzingen und Offenburg abholen. Mitarbeit ist möglich, aber kein Muss.

Waren gibt es auch auf Wochenmärkten zu kaufen

Neben dem Hofmarkt vor Ort (freitags von 15 bis 18 Uhr) sind seit dem 1. Juli auch die Marktstände (ehemals von der Gärtnerei Zipf beschickt) in Lahr (dienstags und samstags), in Herbolzheim (freitags) und Seelbach (samstags) in den Händen der Genossenschaft. Um die Bedeutung der Wochenmärkte für den Erhalt des Hofes zu verdeutlichen, sollen in den nächsten Wochen Genossenschaftsrabatte an den Marktständen eingeführt werden. Wer Genosse ist (egal ob mit oder ohne Ernteanteil in der Solawi), kann an den Marktständen der Solawi Mahlberg vergünstigt einkaufen, erklärt die Solawi.

Das bisher Geschaffte, den Spätsommer, die Ernte und vor allem die viele Unterstützung will die Solawi feiern. Dafür werden zum ersten Hoffest am Samstag, 14. September, ab 14 Uhr alle Türen und Tore der Gärtnerei für die Öffentlichkeit geöffnet – egal ob Mitglieder, Interessierte, Familie, Freunde oder die Nachbarschaft. Neben kulinarischer Verpflegung wird es eine Auswahl eigenen Gemüses zum Verkauf geben, Interessierte können die Hofführungen und Infostände besuchen. Zwischendrin gibt’s Theateraufführungen, Showeinlagen und Versteigerungen, sowie Mitmach-Aktionen wie Heubaggern, Siebdruck, Apfeltauchen, aber auch Lagerfeuer, Tanz und Musik, heißt es in der Ankündigung.

Aktuell gibt es noch freie Ernteanteile, die an neue Mitglieder vergeben werden können, teilt die Solawi mit. Infos auf www.solawimahlberg.de oder beim Hoffest.