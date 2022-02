1 Josephine Dehner hat bereits Solawi-Betriebe in Tübingen und Rosenfeld mitgestaltet. Jetzt will sie das Konzept in Hausen etablieren und sucht Mitstreiter. Foto: Leute

Tomaten und Paprika im Winter? Das gibt es nicht im Rahmen der Solidarischen Landwirtschaft. Das Konzept ist rund um saisonale, frische und regionale Lebensmittel aufgebaut. Eine sogenannte Solawi will nun Josephine Dehner in Hausen auf die Beine stellen.















Rottweil-Hausen - Ein Viertel Hektar Ackerland, eine angestellte Gärtnerin, 35 Gemüsesorten und einige Dutzend private Haushalte, die sich die Ernte teilen – aber auch die Kosten, die Verantwortung und die Risiken. So könnte man das Vorhaben von Josephine Dehner mit wenigen Worten umreißen. Zugegeben: Diese Vorstellung vermittelt schon ein bisschen Heile-Welt-Feeling.

Die Solidarische Landwirtschaft entwickelt sich rasant. Mehrere Hunderte Solawi-Betriebe gibt es in Deutschland mittlerweile. Jetzt soll neben den bestehenden Projekten in Villingen-Schwenningen, Fluorn-Winzeln und Rosenfeld auch eines in Rottweil-Hausen an den Start gehen. Dafür hat Dehner Ackerland vom Hofgut Oberrotenstein gepachtet und will einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb gründen.

Beide Parteien profitieren

Dehner erklärt die Idee dahinter: Landwirte oder Gärtner schließen sich mit privaten Haushalten aus der Umgebung zusammen und umgehen so den Markt. "Das macht die Landwirte unabhängig, zum Beispiel von Subventionen", erklärt sie, denn: Die Erzeuger und die Abnehmer teilen sich nicht nur die Ernte, sondern auch die Kosten und die Risiken.

"So wird nicht mehr das einzelne Lebensmittel gekauft und finanziert, sondern die ganze landwirtschaftliche Produktion mitgetragen", erläutert Dehner.

Es entsteht damit ein eigener Kreislauf, von dem beide Parteien profitieren. Der Landwirt oder der Gärtner bekommt eine gewisse Planungssicherheit, kann nachhaltig anbauen und auf die Vielfalt der Kulturen setzen. Der Verbraucher profitiert von frischen, saisonalen und regionalen Produkten, vom sozialen Miteinander, eignet sich Wissen an und gestaltet seine Kulturlandschaft aktiv mit.

Naturschutz und Artenvielfalt sind Themen, die im Solawi-Konzept eine große Rolle spielen. "Die Menschen sind so viel näher an ihren Lebensmitteln dran", betont Dehner. Es sei wie ein eigener Garten, auf dem man nicht ständig selber ackern müsse, fügt sie hinzu. Die Arbeit werde von ihr als angestellter Gärtnerin erledigt, und jeder könne sich – je nach Wunsch und Möglichkeit – einbringen. Dies sei aber kein Muss. "Wer Lust hat, auch auf dem Acker zu stehen, ist jederzeit willkommen. Wer sagt, dass es nicht sein Ding ist, kann was anderes beitragen. Man kann aber auch nur das Gemüse beziehen", beruhigt die 38-Jährige. Auch wenn sie überzeugt ist, dass im Prinzip jeder Gärtnern lernen kann.

Ausbildung auf Bio-Höfen

Sie selbst hat die Landwirtschaft schon immer angezogen. Eine landwirtschaftliche Ausbildung hat sie erst mit 27 Jahren angefangen. Zwei Jahre lang war sie auf Demeter- und Biohöfen unter anderem am Bodensee, in Mitteldeutschland und in der Schweiz unterwegs. "Ich habe es keine Minute bereut", sagt Dehner. "Es macht Spaß, und es macht Sinn."

Wöchentlich wird geerntet

Solawi-Konzepte hat sie bereits in Tübingen und in Rosenfeld im Zollernalbkreis mitgestaltet. Nun will sie in Hausen etwas Eigenes auf die Beine stellen. Ihr Steckenpferd ist der Gemüseanbau. 35 verschiedene Sorten will sie auf dem Acker direkt am Hofgut Oberrotenstein anbauen – "das verteilt sich aufs Jahr". Wöchentlich wird geerntet.

"Ich gehe dann am Freitagmorgen über den Acker und schaue, was reif ist. Dann ernte ich für alle Ernteanteilnehmer und lege das Gemüse in die Verteilerstelle. Sie kommen vorbei und nehmen ihren Teil der Ernte mit", schildert sie den Ablauf.

In einer Solawi findet übrigens auch Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern – krumme Gurken oder zweibeinige Karotten – seine Abnehmer. Das Gemüse, das sonst kaum den Weg in ein Supermarktregal geschafft hätte.

Schwankungen gehören dazu

Dehners persönlicher Favorit unter Gemüsesorten sei Zucchini, verrät sie. "Es ist so toll, wie diese Gemüseart wächst. Hat man einmal weggeguckt und wieder hingeschaut – und schon sind ganz viele neue da", schwärmt die Gärtnerin. Andererseits gebe es Kulturen, die es im Freiland nicht so leicht hätten, etwa Tomaten oder Paprika. "Wir versuchen es trotzdem", sagt sie, denn auch das gehört dazu: Das Bewusstsein dafür, dass es witterungsbedingte Schwankungen gibt. "Die Menschen kriegen es dann direkt mit. In einem Jahr gibt es mehr von einem Gemüse, im anderen vielleicht vom anderen. Das ist ganz normal."

Mitstreiter gesucht

Der Plan steht also, im Frühjahr will sie loslegen. Jetzt fehlen nur noch Mitstreiter. 25 Haushalte sollten es im Idealfall sein. Dehner sagt, ihr ist die Transparenz sehr wichtig – landwirtschaftlich ebenso wie finanziell, denn anhand einer von ihr erstellten Jahreskalkulation bezahlen die Mitglieder das Jahr im Voraus.

Sie ist überzeugt: Das Bewusstsein dafür, woher die Lebensmittel kommen und wie sie angebaut werden, wächst immer mehr. Und auch der Wunsch, regionaler, saisonaler und nachhaltiger zu konsumieren. Dehner kann den Frühling jedenfalls kaum erwarten. "Ich bin froh und glücklich, wenn ich meine Hände wieder in der Erde habe", sagt sie.

Die Solawi Oberrotenstein vergleicht sie mit einem Pflänzchen, das man sät – es darf sich nun langsam entwickeln, wachsen und gedeihen.

Wer sich vorstellen kann, Teil der Solawi Oberrotenstein zu werden, kann sich an Josephine Dehner unter der Mobilnummer 0175/2872935 oder per E-Mail an solawi.oberrotenstein@posteo.de wenden. Eventuell bietet sie Anfang März ein Informationstreffen driekt am Acker an.