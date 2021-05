Solemar in Bad Dürrheim

1 Zwischen dem 14. und 19. Juni soll es soweit sein, dann könnte das Solemar öffnen. Foto: Kur und Bäder

Nachdem nun vieles am Wochenende wieder öffnen konnte, ist die große Frage: Wann öffnet das Solemar?

Bad Dürrheim - Wie Kur-und-Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel mitteilte, ist man in den Vorbereitungen und hofft, dass man in der KW 24, zwischen dem 14. und 19. Juni, öffnen darf. Vorher bedarf es noch der zweiten Lockerungsstufe. Seit gut einem halben Jahr ist die Therme geschlossen und die meisten Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Wie dann genau die Modalitäten sind und wie viele in die Therme bleibt abzuwarten. Im Sommer 2020 bekam man nur mit vorab gebuchtem Ticket einlass und es war in drei Schichten nutzbar.