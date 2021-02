1 Geschäftsführer Markus Spettel und Bereichsleiter Bäderbetriebe René Keller im leeren großen Innenbecken, in welchem die Reinwassereinläufe nun erneuert sind. Foto: Kur und Bäder

Die Kur und Bäder GmbH nutzt auch die aktuelle Schließzeit erneut, um für das Jahr 2021 geplante dringende Sanierungsarbeiten im Solemar vorzuziehen.

Bad Dürrheim - Der Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf der inzwischen fast 35 Jahre alten Therme ist bereits in den zurückliegenden Jahren deutlich angestiegen. Jedes Jahr investiert die Kur und Bäder hohe Beträge in den Erhalt und die Zukunftssicherung der für den Wirtschaftsfaktor Tourismus essenziellen Einrichtung.

Sanierungsbedingte Schließung vermeiden

"Im Rahmen unserer Fünf-Jahres-Reparatur- und Sanierungsplanung hatten wir ursprünglich für das Jahr 2021 in der Zeit vom 7. Juni bis einschließlich 20. Juni eine zweiwöchige Schließzeit für anstehende größere Sanierungsmaßnahmen angesetzt. Um nun aber zu vermeiden, dass die Therme nach einer möglichen Wiedereröffnung und einem touristischen Restart erneut zwei Wochen nicht für unsere Tages- und Übernachtungsgäste zur Verfügung stehen kann, war es für uns die einzig vertretbare Entscheidung, die Maßnahmen, wie bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020, so weit wie möglich vorzuziehen", erklärt Markus Spettel, Kur und Bäder Geschäftsführer.

Unter anderem wurden schwerpunktmäßig in den vergangenen beiden Wochen etwa 120 Reinwassereinläufe im Innen-, Liege,- Intensiv- und Sitzbecken repariert sowie alle Verfugungen im Bereich der Überlaufrinne des Innenbeckens erneuert.

Drei Tage für Auffüllender Becken notwendig

Um diese Maßnahmen durchführen zu können, mussten sämtliche Becken geleert und gereinigt werden. Nach dem Abschluss der Arbeiten wurden die Becken nochmals gereinigt und nach der darauffolgenden Trocknungsphase wieder mit Wasser befüllt, was aufgrund der großen Wassermengen alleine drei Tage Zeit in Anspruch nahm. Zusätzlich zu den Arbeiten in den Beckenbereichen fanden Malerarbeiten an der Decke der Empore sowie an der Holzstütze im Innenbecken statt.