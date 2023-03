Planung für Bauprojekt in Bad Dürrheim wird konkreter

1 Die Erweiterung des Solemars ist in Planung, jetzt laufen gerade die Ausschreibungen, um die Fachplaner für die einzelnen Gewerke zu bekommen. Foto: Kur und Bäder

Das Solemar soll erweitert werden. Die Pläne sind nun konkreter, es laufen verschiedene Ausschreibungen.









Das Architekturbüro Schweiger in Rottweil bekam den Auftrag, die Erweiterung des Solemars zu planen. Es ist nun klar, an welcher Stelle und in welchem Umfang.