Sauna-Meister Kevin Reuschling von der Solemarsauna in Bad Dürrheim verpasst den Sieg bei der Sauna-Aufguss-Weltmeisterschaft. Dies fand kürzlich in Bussloo, Niederlande, statt. Aber er hat sein nächstes Ziel fest vor Augen, denn: Nach der WM ist vor der WM.

Ganz auf das Siegertreppchen gereicht hat es für Kevin Reuschling bei der Sauna-Aufguss-Weltmeisterschaft leider nicht.

Enttäuscht ist der Sauna-Meister, der im Solemar arbeitet, natürlich. Woran es lag, berichtet der 32-Jährige wenige Tage nach Ende der Weltmeisterschaft in Holland: „An sich hat der Aufguss super geklappt.“ Allerdings hat ihn eine neue Idee eine höhere Platzierung gekostet. Eingesetzter Nebel reizte die Augen der Zuschauer und überdeckte den Duft des Aufgusses. So hat es leider nur für Platz 26 von 40 gereicht.

Ein Trost: Kevin Reuschling belegt einen Platz im Mittelfeld einer Weltmeisterschaft. Und: Aus den Reihen der Solemar-Saunamitarbeiter ist der 32-Jährige der erste, der sich überhaupt für eine Weltmeisterschaft im Sauna-Aufguss qualifiziert hat.

40 Konkurrenten

40 Konkurrenten aus 16 Ländern traten in den Niederlanden im Show-Aufguss gegeneinander an. Obwohl bei den Wettkämpfen eine Rivalität herrscht, helfen dennoch alle zusammen und pflegen ein freundschaftliches Miteinander und einen guten Zusammenhalt, berichtet der aktuell amtierende Deutsche Vize-Aufgussmeister.

Selbstverständlich habe er sich auch Aufgüsse der anderen Teilnehmer angesehen. „Gefallen haben mir alle Aufgüsse. Besonders interessant war der Aufguss des japanischen Teams“, erzählt der Sauna-Meister. „Man hat die andere Kultur sofort gespürt, das war wirklich spannend.“

Kaum ist die Weltmeisterschaft zu Ende, geht’s im Oktober wieder zu einem Wettkampf in einer anderen Klasse: Vier Sauna-Aufgießer des Solemars werden an den so genannten „Freestyle-Masters“ teilnehmen. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb, bei dem immer zwei Aufgießer gegeneinander antreten, wobei die Jury Details wie etwa die Wurftechnik bewertet.

Jenny Mühl eine weitere Qualifizierte

Jenny Mühl aus Kevin Reuschlings Team hat sich direkt für die Weltmeisterschaft „Battle of Gladiators“ qualifiziert, Kevin Reuschling muss sich über die Play-Offs in einem Monat einen Platz sichern. Die WM wird im kommenden Jahr in Polen ausgetragen. Und noch ein Ziel hat der Sauna-Meister fest im Visier: Die Aufguss-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Dafür will er sich wieder qualifizieren. Das hat er sich fest vorgenommen.

Unterstützung erhält Kevin Reuschling von seinem Team Jenny Mühl, Sabrina Benz und Franco Petrella. Während unzähligen Proben spiegelten sie wider, ob seine Handlungen während des Show-Aufgusses für den unbedarften Saunagast verständlich sind. Außerdem assistierten sie ihm während der knapp bemessenen Zeit, um die Sauna zu dekorieren.