Seit 38 Jahren begeistert das Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar Gäste aus der Region sowie Besucher aus ganz Deutschland und den Nachbarländern.

Das Solemar besticht mit einer einzigartigen Badelandschaft und vielen Attraktionen, der Schwarzwald-Sauna, in der täglich abwechslungsreiche Aufgüsse stattfinden, und vielen weiteren Erholungs- und Erlebnisangeboten, informiert die Kur und Bäder GmbH.

Peter Kroschinsky, Repräsentant und Leiter des Gästemanagements im Solemar, hat kürzlich Besucherinnen und Besucher befragt, was sie an ihrem Aufenthalt in Bad Dürrheim besonders schätzen.

Seit wann besuchen Sie das Solemar? Gisela H.: Ich komme schon über 22 Jahre ins Solemar, anfangs nur einmal die Woche, doch weil mir die Entspannung so guttut, bin ich inzwischen fast täglich hier und habe mittlerweile auch eine Jahreskarte. Im Solemar kann ich mich bestens erholen.

Heinz K.: Seit etwa sechs Jahren bin ich dabei. Wir sind eine schöne Gruppe und sind immer wieder froh, dass wir zum Baden kommen können, weil das sehr wohltuend ist. Die Wasserqualität ist hervorragend, die Freundlichkeit des Personals begeistert uns immer wieder und darum kommen wir gern ins Solemar.

Bernd L.: Meine Frau und ich kommen aus dem Kreis Karlsruhe bei Bruchsal. Seit zwei Jahren besuchen wir das Solemar regelmäßig.

Weshalb zieht es Sie immer wieder ins Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar in Bad Dürrheim? Gisela H.: Das Solemar tut mir einfach unglaublich gut für Körper, Geist und Seele. Ich fühle mich fit und kann hier so vieles machen. Das Solewasser ist einmalig. Die Wassergymnastik hilft mir, beweglich zu bleiben und anschließend geht es immer in die tolle Schwarzwald-Sauna.

Nico W.: Die Menschen sind einfach so toll. Die ganze Umgebung, die ganze Einrichtung und das Solemar in Bad Dürrheim sollten für jeden ein Magnet sein.

Bernd L.: Die Hauptgründe sind unsere Gesundheit und die wohltuende Wirkung der Sole, weshalb wir immer für ein paar Tage nach Bad Dürrheim kommen. Dann besuchen wir auch immer die Therme Solemar.

Was sind Ihre persönlichen Highlights, was muss man einfach gesehen und erlebt haben? Gisela H: In der Schwarzwald-Sauna lernt man immer wieder viele nette Leute kennen und kann viele verschiedene Aufgüsse erleben. Das hält mich einfach gesund.

Freude über Ausstattung

Nico W.: Mich begeistern die Menschen hier. Die Angestellten sind alle durchweg professionell und sehr nett. Heinz K.: Die Massagedüsen in den verschiedenen Stufen, an denen man vom Fuß bis zum Rücken eine wohltuende Massage genießen kann. Außerdem ist die Holzkonstruktion der Decke des Solemars einmalig. Das ist ganz toll gemacht und gibt es so nirgends auf der Welt wie in Bad Dürrheim.

Was empfehlen Sie anderen Gästen, die erstmals nach Bad Dürrheim kommen? Gisela H.: Besuchen Sie unbedingt die tolle Therme mit dem einzigartigen Solewasser und die Schwarzwald-Sauna.

Nico W.: Informiert euch vorab im Internet über Events, Familientage, Sommerferienprogramm, Damensauna und E-Ladestationen und Parkplätze. Im Solemar helfen Euch die vielen Mitarbeitenden gerne weiter. Heinz K.: Das Angebot ist sehr umfangreich mit Gastronomie, dem Außenbereich und den Liegeflächen. Der Kurpark liegt gleich neben dem Bad und es ist ein Genuss, im Sommer dort spazieren zu gehen. Ein Besuch im Solemar ist immer ein großartiges Erlebnis.

Bernd L.: Lasst euch den Gesamteindruck nicht entgehen! Ihr müsst alles hier einmal erleben: die Salzgrotte, das Salzpeeling, die zwei großen Außenbecken, die Kneippanlage, die ab Frühjahr im Kurpark immer geöffnet hat, die Sprudelbecken mit verschiedenen Temperaturen und noch ganz viel mehr.