Am Sonntag 22. Juni gibt es ab 17 Uhr freien Eintritt in das Solemar und die Sauna für alle Einwohner Bad Dürrheims.

Der Aufruf des Solemar Teams soll den Einwohnern die Möglichkeit geben, die großzügige Bäderlandschaft mit dem schönen Blick auf den Kurpark und die große Sauna näher kennen zu lernen.

Das große Innenbecken mit 33 Grad Wassertemperatur, das Sole-Geysir Dampfbad, das Panorama-Erlebnisbecken, die Strandlandschaft mit Strandbar, die Whirlpools, die Sonnenterrasse, die Saunalandschaft und einiges mehr laden zum Kurzurlaub in der unmittelbaren Umgebung ein.

Fünf Stunden bei freiem Eintritt

Die Einladung hat den Wert einer Tageskarte von 28,50 Euro. Fünf Stunden lang können die Einwohner aus Bad Dürrheim, Entspannung und Wohlbefinden gratis erleben. Mitzubringen zu dem Badespaß ist Badezeug und einen Ausweis. Auch zusätzliche Wellnessangebote können dazu genommen werden.

Die Einladung ist laut dem Geschäftsführer Markus Spettel eine Wertschätzung an die Einwohner. Betreut werden die Gäste von Peter Kroschinsky. Er ist der Gästebetreuer und Eventmanager im Solemar. Er hat sogar einen eigenen Fanclub. Seit 35 Jahren lebt er für das Solemar und steht für alle Fragen zur Verfügung.

Katharina Sauer, Teamleiterin zeigte und erklärte „wer Lust auf neue Bademode hat, findet im Solemar-Shop eine große Auswahl an Bademoden, Kosmetik und Wellnessprodukten, die in der Region einzigartig sind. Für jede Figur gibt es eine breite Palette an stilvollen Bademoden für Frauen, Männer und Kinder, Saunakilts mit fachkundiger Beratung auch für besondere Bedürfnisse“.

600 000 Gäste jährlich

Das Solemar ist weit über die Region bekannt. Übers Jahr wird es von 600 000 Gästen frequentiert. In den Ferien und am Wochenende kommen Besucher aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis, Kreis Tuttlingen, dem Raum Stuttgart, Kreis Waldshut und dem Großraum Schaffhausen und Zürich.

Doch am 22. Juni ab 17 Uhr, sind Jung und Alt, Familien und Single, zum Einwohner-Spezial- alle aus Bad Dürrheim, zu der Aktion „Pack die Badehose ein“, eingeladen.