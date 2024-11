Soldaten in Trossingen: So übt das Versorgungsbataillon für den Ernstfall

29 Beim Tag der Öffentlichkeit präsentierten die Soldaten des 3. Deutsch-Französischen Versorgungsbataillons an verschiedenen Orten im Trossinger Stadtgebiet, was die Feldübung „Musette II“ umfasste. Viele Besucher kamen und nutzten dieses Angebot am vergangenen Samstag. Foto: Cornelia Hellweg

Militärfahrzeuge in Trossingen zogen in den vergangenen Tagen so manchen Blick auf sich. Hintergrund ist die Feldeinsatzübung „Musette II“, die am Montag zu Ende geht. Der Tag der Öffentlichkeit am Samstag wurde gerne genutzt.









Die Feldeinsatzübung „Musette II“ des 3. Deutsch-Französischen Versorgungsbataillons erstreckte sich seit dem vergangenen Dienstag über die ganze Patenstadt. Vereine, Unternehmen und die Stadtverwaltung unterstützten auf vielfältige Weise, sagte der für die Pressearbeit zuständige Oberleutnant Julian Gruler am Tag der Öffentlichkeit am Samstag. Im vergangenen Jahr waren wir mit ’Musette I’ hier – als Sommerübung. ’Musette II’ ist auf die Bedingungen im Winter ausgelegt.“ Und den spürten die Soldaten insbesondere am vergangenen Donnerstag und Freitag mit Macht.