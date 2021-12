Soldaten in Nagolder Klinik

1 Die Soldaten entlasten die Mitarbeiter im Klinikum Nagold beispielsweise bei internen Verlegungen von Patienten. Foto: Fritsch

Durch Corona, andere Notfälle und teilweise auch Ausfälle des eigenen Personals ist die Situation in vielen Kliniken angespannt. So auch in Nagold. Seit kurzem unterstützen dort vier Bundeswehrangehörige vom Kommando Spezialkräfte Calw die Klinikmitarbeiter. Die Zahl könnte noch steigen: Weitere Kräfte wurden angefordert.















Nagold - "Das Personal ist erschöpft." So bringt Alexandra Freimuth, Regionaldirektorin Kreisklinikum Calw-Nagold, die Situation auf den Punkt. Ursache seien die hohe Arbeitsbelastung durch das hohe Notfallaufkommen, zum Teil aber auch Ausfälle.

Das hohe Patientenaufkommen führt Hubert Mörk, Ärztlicher Direktor des Klinikums Nagold, einerseits auf die Covidfälle zurück. Dazu kämen aber auch eine ganze Reihe anderer Notfälle. Insgesamt sei es eine hohe Frequenz an Notfällen, was man beispielsweise in der Fieberambulanz mit sechs Patienten (zum Zeitpunkt des Gesprächs) zu spüren bekomme.

Bei Pflegekräften werde viel Zeit auch in administrativen Aufgaben gebunden, verdeutlichte Freimuth. Genau an dieser Stelle greife die Entlastung durch den Einsatz der Bundeswehr.

Elf Soldaten im Kreis Calw im Einsatz

Elf Bundeswehrangehörige seien derzeit im Kreis Calw im Einsatz, erläutert Oberstleutnant Markus Kirchenbauer vom Landeskommando Baden-Württemberg, darunter jeweils vier in den Kliniken in Nagold und in Calw. Bundesweit seien es momentan 6200 Soldaten, steigerbar auf 12 000. Kirchenbauer bezeichnet sie als "helfende Hände". Es seien keine medizinischen Kräfte, die würden selbst bei der Bundeswehr benötigt. Die Soldaten würden administrativ unterstützen. Beispielsweise bei Botengängen oder etwa, wenn Patienten hausintern irgendwo hingebracht werden müssten.

Die Soldaten werden möglichst regional eingesetzt. Die jetzigen Kräfte kommen so vom Kommando Spezialkräfte in Calw. Die vier Kräfte in Nagold werden in zwei Schichten zu je zwei Soldaten eingesetzt. Ein Einsatz, den man gerne übernehme, wie einer der Soldaten bekräftigt. Der 27-jährige soll ebenso wie die Kollegen nicht namentlich genannt werden. Als Soldat, aber auch Mensch fühle man sich verpflichtet, anderen Menschen zu helfen.

Laut Alexandra Freimuth hat man mit dem Landratsamt weitere Hilfe bei der Bundeswehr angefragt.

Apropos Hilfe: Der jüngste öffentliche Aufruf des Klinikverbunds nach helfenden Händen hatte laut Ingo Matheus, Pressesprecher des Klinikverbunds, eine gute Resonanz.

Rund 70 Rückmeldungen habe es innerhalb kurzer Zeit gegeben. Nun gelte es, diese zu bearbeiten, um daraus den Einsatz koordinieren zu können.