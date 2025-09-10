Soldat aus Bayern: Soldat wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Gaza angezeigt

Menschenrechtler haben in Deutschland Strafanzeige gegen einen israelischen Soldaten gestellt. Er soll an Tötungen unbewaffneter Zivilisten im Gazastreifen beteiligt gewesen sein.
Menschenrechtler haben am Mittwoch bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen einen aus München stammenden israelischen Soldaten eingereicht. Er stehe im Verdacht, an gezielten Tötungen unbewaffneter palästinensischer Zivilisten in Gaza beteiligt gewesen zu sein, teilte das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin mit. Wegen des Verdachts mutmaßlicher Kriegsverbrechen müssten strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet werden. Die Bundesanwaltschaft konnte den Eingang der Strafanzeige noch nicht bestätigen.