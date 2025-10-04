Solarstrom für 20.000 Haushalte: Photovoltaik-Anlagen in Lahr und Kippenheim warten noch auf den Start

Drei leistungsstarke PV-Anlagen soll es künftig in und um Lahr geben: Eine ist in Bau (Mosolf), eine wartet auf den Anschluss (Waldmattensee), eine liegt auf Eis (Flugplatz).

Photovoltaikanlagen in Lahr und Kippenheim erzeugen laut Marktstammdatenregister aktuell bereits Strom für 13 500 Haushalte. Drei Großprojekte sollen die Zahl in den kommenden Jahren mehr als verdoppeln (siehe Info). Doch bei den Vorzeigeprojekten für die Energiewende hakt es. Noch ist keine Anlage am Netz, eine nicht einmal in Bau.

Waldmattensee: Die 750 Boote, die auf einer Fläche von knapp vier Hektar mitten auf dem Waldmattensee bei Kippenheimweiler schwimmen, wurden bereits im Frühjahr fertiggestellt. Das Projekt – die drittgrößte Anlage dieser Art in Deutschland – hat auch über die Region hinaus Interesse geweckt. So drehte etwa das Wissensmagazin Galileo einen Beitrag auf dem Gelände der Firma Vogel-Bau. Allerdings: Noch liefern die 12 900 Module keinen Strom. Bruno Schwendemann, Verkaufsleiter bei Vogel-Bau, erläutert auf Anfrage unserer Redaktion das Problem: „Wir haben an einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilgenommen. Nun müssen wir das Ergebnis dieser Ausschreibung abwarten, vorher dürfen wir nicht ans Netz.“ Das Ergebnis, so Schwendemann, werde voraussichtlich Ende Oktober bekanntgegeben. Ab da werden „weitere Investitionen“ notwendig sein – Vogel-Bau muss Batteriespeicher nachrüsten – und es werde noch einmal zwei bis drei Monate dauern, bis der Strom vom Wasser aufs Land fließt.

Die Module sind noch nicht am Netz. Foto: Benz + Heinig Fotografen

Die Teilnahme an dieser Ausschreibung war, so Schwendemann, nur Plan B. Eigentlich wollte man bei einer Ausschreibung aus dem Solarpaket der Bundesregierung mitmachen, mit dem Floating-PV-Anlagen aufgrund ihrer flächenschonenden Eigenschaft zu „besonderen Anlagen“ gezählt werden und die Einspeisung höher vergütet wird. Aufgrund einer – bis heute – ausbleibenden „beihilferechtlichen Genehmigung“ der EU-Kommission musste man davon jedoch Abstand nehmen.

Vogel-Bau will E-Laster laden

Den Strom will die Firma künftig vor allem selbst nutzen. Unter anderem plant sie, ihren Fuhrpark auf Elektro-Fahrzeuge umzustellen, die vor Ort mit Strom vom See geladen werden können. Darüber hinaus sucht Vogel-Bau weitere Abnehmer, am besten solche, die „sieben Tage die Woche Energie benötigen, idealerweise im Sommer mehr als im Winter“, so Schwendemann.

Flugplatz: Weiterhin auf Eis liegen die Pläne für Photovoltaik-Module östlich und westlich der Landebahn am Lahrer Flugplatz. Wie OB Markus Ibert im September 2023 bei der Vorstellung sagte, will die Stadt mit dem Projekt der Klimaneutralität ein Stück näher kommen. Doch vergangenes Jahr gab das E-Werk bekannt, dass die Anlage aktuell aufgrund zu vieler negativer Börsenpreisstunden nicht wirtschaftlich sei. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Dennoch verfolgt das E-Werk das Projekt weiter, wie Pressesprecherin Annette Rösch auf Anfrage unserer Redaktion erklärt. Man trete bei den planungsrechtlichen Voraussetzungen in Vorleistung, „um bei günstigen Rahmenbedingungen schnell einen Baubeschluss fassen zu können“.

E-Werk hofft auf Fortschritte bei Wasserstofftechnologie

Damit die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, müssten die Börsenstrompreise steigen und die Anzahl der negativen Börsenpreisstunden sinken. Dies könnte eintreten, wenn sich der Stromverbrauch in der Gesellschaft durch sich erholende Wirtschaft oder Zuwächse bei der E-Mobilität erhöht. Hoffnung setzt das E-Werk aber auch in Wasserstoffproduktion aus erneuerbarer Energie. „Dann könnten die Überschüsse aus PV-Strom im Sommer in Wasserstoff umgewandelt werden, um im Winter die Stromversorgung sicherzustellen“, so Rösch.

Mosolf: Die Parkplatzüberdachung auf dem Mosolf-Areal auf Kippenheimer Gemarkung macht, wie von der B 3 gut zu sehen ist, sichtbare Fortschritte. Etwa 15 Prozent der Module sind bereits installiert, von der Grundinfrastruktur wie Kabelanschlüsse sei bereits mehr als die Hälfte fertiggestellt, teilt Mosolf auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Bau komme gut voran, kleinere Komplikationen habe man in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Netzbetreiber gemeinsam lösen können. Die weiteren Anlagenteile sollen nun nacheinander angeschlossen werden. „Die ersten Teile planmäßig im Winter, der Rest im Laufe des nächsten Jahres“, so Mosolf.

Mosolf nutzt nur einen kleinen Teil des Stroms vor Ort

Das Logistikunternehmen realisiert die Parkplatzüberdachung, die eigenen Angaben zufolge die größte ihrer Art im deutschsprachigen Raum sein wird, mit einem Partner, der Firma Axpo. Ursprünglich war eine Partnerschaft mit dem Europa-Park geplant, der auch gleich Hauptverbraucher sein sollte, der Park ist 2024 jedoch abgesprungen. Der Firma Axpo wird nach der Fertigstellung ein Großteil der Anlage gehören. Den Strom speist Axpo ins Netz ein und vermarktet ihn selbst. 3,3 Megawattpeak der rund 24 Megawattpeak Gesamtleistung kommen aus einer Eigenanlage von Mosolf. Der dabei produzierte Strom wird, so das Unternehmen, „zu deutlich mehr als der Hälfte“ vor Ort verbraucht.

Info – Die Eckdaten

Die 12 900 PV-Module auf dem Waldmattensee bei Kippenheimweiler sollen einmal acht Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Das entspricht etwa dem Jahresstromverbrauch von 3000 Haushalten. Bei Mosolf rechnen die Verantwortlichen mit 25 Millionen Kilowattstunden im Jahr, was dem Verbrauch von rund 9000 Haushalten entsprechen würde. Die gleiche Leistung sollen laut den Plänen des E-Werks die Module am Lahrer Flugplatz einmal aufweisen. Insgesamt könnten also mehr als 20 000 Haushalte mit Strom versorgt werden.