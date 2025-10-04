Solarstrom für 20.000 Haushalte: Photovoltaik-Anlagen in Lahr und Kippenheim warten noch auf den Start

Drei leistungsstarke PV-Anlagen soll es künftig in und um Lahr geben: Eine ist in Bau (Mosolf), eine wartet auf den Anschluss (Waldmattensee), eine liegt auf Eis (Flugplatz).
Photovoltaikanlagen in Lahr und Kippenheim erzeugen laut Marktstammdatenregister aktuell bereits Strom für 13 500 Haushalte. Drei Großprojekte sollen die Zahl in den kommenden Jahren mehr als verdoppeln (siehe Info). Doch bei den Vorzeigeprojekten für die Energiewende hakt es. Noch ist keine Anlage am Netz, eine nicht einmal in Bau.