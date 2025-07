Solarstrom bei Peterzell: Technischer Ausschuss ringt um Entscheidung zu PV-Anlage

1 Der geplante Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage entlang der Bundesstraße sorgt für Diskussionen. Foto: © Björn Wylezich - stock.adobe.com In Peterzell sorgt der geplante Bau einer Freiflächen-PV-Anlage entlang der Bundesstraße für Diskussionen. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses äußerten ihre Bedenken.







Link kopiert



Für Diskussionen sorgte im Technischen Ausschuss der Plan zum Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage entlang der Bundesstraße in Peterzell. Bürgermeister Michael Rieger erwähnte anfangs, dass laut Landratsamt sieben Bauanträge für Windkraftanlagen in der Umgebung vorliegen, zwei davon in St. Georgen in den Gebieten Steinwald und Schlossberg.