1 Eine Freiflächen-PV-Anlage soll in Trichtingen entstehen. Foto: pixabay/andreas160578

Bereits in der nichtöffentlichen Sitzung am 18. Juli 2023 und in der Sitzung am 24. Oktober 2023 hatten die Elektrizitätswerke Schönau ein Projekt vorgestellt, das die Errichtung eines Solarparkes vorsieht. Felix Kübler von der EWS stellte das Projekt in der jüngsten Sitzung nun nochmals vor, bevor der Gemeinderat zu einer Entscheidung kommen sollte.