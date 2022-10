Mega-PV-Anlage am Hochwald soll 4750 Haushalte mit Strom versorgen

Solarpark in Rottweil

1 Die Anlage auf dem Hochwald soll 13,3 Hektar groß werden. Foto: Michel Angelo – stock.adobe.com

Diese Dimensionen sind nicht ohne: Auf mehr als 13 Hektar Fläche soll am Hochwald, östlich der B 462, eine Photovoltaik-Anlage entstehen. Einst war der Standort für den JVA-Neubau im Gespräch.















Rottweil - Die Nutzung der landwirtschaftichen Flächen für das Projekt war am Mittwochabend Thema im Bauausschuss. Der Solarpark zwischen Rottweil und Dunningen, den die EnBW Solar GmbH in Kooperation mit dem Grundstückseigentümer errichten will, soll sich über 13,3 Hektar erstrecken und pro Jahr etwa 13,75 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. 4750 Haushalte könnten damit versorgt werden, informierte Simone Weiß vom Planungsbüro Gutschker-Dongus. Die CO-Einsparung liege bei 8500 Tonnen.

Schritt in die richtige Richtung

Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, so Oberbürgermeister Ralf Broß mit Blick auf das Ziel, die regenerativen Energien auf der Gemarkung weiter auszubauen. Solche Projekte müssten vorangebracht werden, nicht zuletzt deshalb, weil es um die Windkraft im Bereich Rottweil "nicht gut bestellt" sei.

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan war bereits im Juli gefasst worden, auch eine Information der Bürger auf dem Hochwald fand statt. Dort sei es laut Planerin Simone Weiß unter anderem um Blendschutz und den Brandschutz gegangen. Mit der Feuerwehr seien bereits Gespräche geführt worden.

Was den Umwelt- und Naturschutz betrifft, so seien keine Bruten von Brutvögeln direkt im Plangebiet festgestellt worden. Ein Vorkommen von Reptilien entlang des Waldrands und an der B 462 sei möglich. Das Grünland weise keinen Schutzstatus aus.

Flächenverbrauch in der Kritik

Der Verbrauch der landwirtschaftlichen Flächen beschäftigte dennoch CDU-Stadtrat Ewald Grimm. "Ich kann mich damit nicht anfreunden. Was wächst darunter denn noch?" Auch sein Fraktionskollege Hans-Peter Alf äußerte Kritik. Das Gutachten bezüglich Naturschutz falle doch eher "schmal" aus. Da sei man beispielsweise beim JVA-Neubau anderes gewohnt. Die Hochwald-Fläche war, wie OB Broß erinnerte, einst als Standort im Gespräch.

Schafe sollen weiden

Projektleiter Nils Ulbrich erklärte, die Nutzung der Fläche sei nun zwar anders – aber durch die wichtigere Stromerzeugung auch im Sinne der Umwelt. Man schütze das Klima und betreibe ein Stück weit Artenschutz. Unter der Anlage würden sich verschiedene Habitate bilden, die Grünpflege sei durch Schafbeweidung möglich. Frank Sucker (Grüne) lobte die technisch innovative Anlage.

Um Planungsrecht zu schaffen, soll jetzt der Bebauungsplan weiter vorangebracht werden und in die Offenlage gehen. Der Ausschuss stimmte dem bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung zu. Man sei froh, dass es diese Fläche an dieser Stelle gibt, betont der OB. Die Stadt könne so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.