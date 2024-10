Solarpark in Dornstetten: 700 Haushalte könnten davon profitieren

Solarpark in Dornstetten

1 Die Infoveranstaltung im Bürgersaal in Dornstetten war gut besucht. Foto: Monika Schwarz

Die „Bürger-Energie Schwarzwald eG“ möchte in Dornstetten einen Solarpark realisieren und informierte im Bürgersaal über sich selbst und das Projekt. Weitere Unterstützer werden gesucht.









Das – überwiegend männliche – Interesse am Vorhaben war für die Organisatoren erfreulich und die Akteure der genossenschaftlich organisierten „Bürger-Energie Schwarzwald“ dementsprechend zufrieden. „Ich freu mich riesig, so viele Gesichter hier zu sehen“, begrüßte der Aufsichtsratsvorsitzende Holger Zimmermann die Besucher der Infoveranstaltung, bevor Vorstand Simon Hänel die 2010 gegründete Genossenschaft allgemein und das in Dornstetten geplante Projekt im Besonderen präsentierte.