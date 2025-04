Solarpark Bertholdshöfe bei Villingen: Doch deutlich kleiner und mit Platz für Landwirte

1 Auf den Bertholdshöfen zwischen Villingen und Schwenningen soll ein Solarpark entstehen. Foto: Marc Eich

Für den geplanten Solarpark auf den Bertholdshöfen in VS sollen die ersten politischen Pflöcke eingerammt werden. Was manche überrascht: Die geplante Fläche in Villingen ist nicht nur deutlich kleiner geworden, sie soll auch Landwirtschaft ermöglichen.









Zur Vorgeschichte heißt es in der Vorlage an die Mitglieder des Technischen Ausschusses im Gemeinderat, die am Dienstag, 29. April, dem Gremium vorgelegt werden soll: „Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH sind mit dem Wunsch an die Stadt getreten, im betroffenen Bereich eine „Erzeugungslandschaft Zentralbereich“ aus unterschiedlichen Anlagen erneuerbarer Energien zu errichten.“