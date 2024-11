Solarinitiative der Volksbank: 27 Vereine in und um Lahr erhalten gratis Photovoltaikanlagen

Die Solarinitiative der Volksbank Lahr kommt voran. 1,25 Millionen Euro, finanziert durch rund 300 Anleger, investiert das Unternehmen in Solaranlagen auf Vereinsdächern. Dort wird künftig Strom für insgesamt 300 Haushalte erzeugt.

Die Volksbank Lahr bietet im Rahmen ihrer Solarinitiative Vereinen die Möglichkeit, ihre Dachflächen für den Bau von Photovoltaikanlagen zur Verfügung zu stellen. „Unser Ziel ist es, Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von bis zu einem Megawatt auf den Vereinsdächern zu installieren“, sagt Vorstandsvorsitzender Peter Rottenecker in einer Mitteilung der Volksbank.

Das Projekt kam offenbar sehr gut an. Bereits drei Wochen nach Start der Bewerbung im Juni, so die Volksbank, hätten sich so viele Vereine und soziale Einrichtungen gemeldet, dass die Zielmarke von einem Megawatt bereits nach drei Wochen erreicht war.

Einer der Vereine, die bald eine PV-Anlage auf ihren Vereinsheim erhalten, ist die Siedlergemeinschaft Kippenheim. Vor fast 100 Jahren gegründet, ermöglichte diese einst einkommensschwachen Familien den Bau eines Eigenheimes. Inzwischen wird das Vereinsheim als Freizeitanlage genutzt und dient als Ort des Zusammenkommens. Zweimal in der Woche gibt es einen Stammtisch. Vereine können sich kostenfrei treffen, Musikgruppen proben dort etwa.

E-Werk Mittelbaden prüft die technische Machbarkeit

Als Günter Fuchs, einer der Ehrenamtlichen, die sich mit viel Herzblut um alles kümmern, von der Möglichkeit las, im Rahmen der Solarinitiative das Dach des Vereines zu verpachten, war er sofort interessiert, teilt die Volksbank mit. Das Dach wurde durch das E-Werk Mittelbaden auf technische Machbarkeit geprüft und nun steht fest: Eine Anlage mit einer Maximalleistung von rund 36 Kilowattpeak wird bald auf dem Vereinsheim der Siedlergemeinschaft Solarstrom erzeugen. So lassen sich etwa 19 Tonnen CO₂ pro Jahr vermeiden. „Wir werden Teil der Energiewende, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Das ist schon toll“, sagt Fuchs. Volksbankvorsitzender Rottenecker ist davon überzeugt, dass „unsere Solarinitiative ein gutes Beispiel sein kann, wie man mit dem Genossenschaftsgedanken die Herausforderungen der Klimakrise aktiv angehen kann. Getreu dem Motto: Was einer allein nicht schafft, schaffen viele.“

Insgesamt hatten sich 43 Vereine, so die Volksbank, bis Ende August beworben. Bei 27 von ihnen lassen sich voraussichtlich PV-Anlagen technisch realisieren. Von Sport- über Musikvereine bis zum Kindergarten sind die verschiedensten Einrichtungen vertreten, informiert die Volksbank weiter. Die Vereine profitieren entweder durch eine Dachpacht oder aber durch die Möglichkeit, den erzeugten Strom günstig zu beziehen. Mischmodelle sind ebenfalls möglich, wenn sie für beide Parteien vorteilhaft sind.

Strom für 300 Haushalte

Die PV-Anlagen sollen auf rund 13 000 Quadratmetern jährlich eine Million Kilowattstunden Strom produzieren und damit den Bedarf von 300 Vier-Personen-Haushalten decken. Das entspricht laut dem Unternehmen einer Einsparung von 584 Tonnen CO₂ pro Jahr.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für dieses Vorhaben liegen bei rund 1,25 Millionen Euro. Finanziert wird dies durch eine eigens aufgelegte Vermögensanlage der „Blackvrst Capital Management GmbH“, einer Tochtergesellschaft der Volksbank Lahr. Diese Vermögensanlage war binnen anderthalb Tagen vollständig verkauft, freuen sich die Projektverantwortlichen. 297 Anleger beteiligen sich mit einem Betrag von maximal 5000 Euro. „Wir bieten unseren Mitgliedern eine attraktive Vermögensanlage und gleichzeitig leisten wir gemeinschaftlich einen Beitrag zur regionalen Energiewende. Das ist eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, freut sich Peter Rottenecker.

Alle Anlagen sollen voraussichtlich bis Mitte 2025 an das Stromnetz angeschlossen sein. Den technische Teil – Planung, Bau und fortlaufende Wartung der Anlagen – übernimmt das E-Werk Mittelbaden, sodass die Vereine keinerlei Aufwand mit den Anlagen haben und eine qualitativ hochwertige Umsetzung gesichert ist, erklärt die Volksbank.

SC Lahr ist auch dabei

Auch der SC Lahr, dessen Hauptsponsor die Lahrer Volksbank ist, ist ein Teil der Solarinitiave. „Wir als SC Lahr sind interessiert, ein Teil der Energiewende zu sein“, wird Volker Blum vom Verein in einem Erklärvideo der Volksbank zitiert.