Solarhersteller: Meyer Burger will Standort in Sachsen-Anhalt erhalten

Meyer Burger will Standort in Sachsen-Anhalt erhalten

1 Hat gute Nachrichten für Sachsen-Anhalt: Meyer-Burger-Geschäftsführer Gunter Erfurt. (Archivbild) Foto: Simon Kremer/dpa

Der Schweizer Solarhersteller Meyer Burger hat im Frühjahr ein Werk in Sachsen geschlossen. Zuletzt hatte auch eine Produktionsstätte in Sachsen-Anhalt gewackelt. Nun gibt es eine Entscheidung.









Magdeburg - Die drohende Schließung der Solarzellenproduktion des Herstellers Meyer Burger in Sachsen-Anhalt ist vom Tisch. Der geplante Aufbau einer alternativen Produktionsstätte in den USA sei derzeit nicht finanzierbar und daher gestoppt worden, teilte das Unternehmen mit. Damit werde die Produktion in Bitterfeld-Wolfen weiter gebraucht. "Das ist die gute Nachricht zur Schlechten", sagte Geschäftsführer Gunter Erfurt.