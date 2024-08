Solarenergie: Solarenergie 2.0: Wie digitale Technologien die Effizienz von PV-Systemen erhöhen

Die Energiewende in Deutschland ist in vollem Gange und macht besonders in den vergangenen Jahren große Fortschritte. Der Anteil der erneuerbaren Energien betrug laut offizieller Verlautbarung der Bundesregierung im Jahr 2023 bereits 52 Prozent am Gesamtstromverbrauch. Bis 2030 soll der Wert auf 80 Prozent steigen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Gesetze erlassen und viele Fördermöglichkeiten geschaffen. Übergeordnetes Ziel ist es, die Energieproduktion aus fossilen Brennstoffen zu ersetzen.









Die Stromproduktion, auch mit Hilfe der Solartechnologie Onestep.solar, ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite wird unermüdlich an technischen Neuerungen geforscht und gearbeitet, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Möglichkeiten hierzu bietet die Optimierung bestehender Technologien, wie beispielsweise in der Beleuchtungstechnik. Energiehungrige Glühlampen wurden ersetzt durch wesentlich sparsame LED-Leuchten, sodass ein besseres Produkt betrieben werden kann bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch. Aber auch die verbesserte Batteriespeichertechnik erlaubt es heute, dass beispielsweise Solarbetriebene LED-Straßenbeleuchtung autark installiert werden kann, auch an abgelegenen Orten. Dadurch entfällt die Verlegung von Stromtrassen. An diesem Beispiel ist bereits deutlich erkennbar, dass die technische Entwicklung die Gesamtsituation zunehmend verbessert und viele Verbesserungen weitreichende Auswirkungen haben, die bisher notwendige materielle Aufwände unnötig machen.