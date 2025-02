Nach Schäden an Häusern Feuerwerksverbot an Silvester in Schömberg steht im Raum

In der Silvesternacht wurden Gebäude am Marktplatz und am Zehntscheuervorplatz durch Pyrotechnik beschädigt. Der Schömberger Gemeinderat berät am Mittwochabend über ein mögliches Feuerwerksverbot in der Altstadt.