Solarenergie im Nordschwarzwald: Freie Wähler stellen sich im Endspurt quer

Wo sollen künftig Solaranlagen stehen, wo Windräder? Nach jahrelanger Vorarbeit steht der Regionalverband kurz davor, Vorbehaltsgebiete auszuweisen. Zu viele, finden die Freien Wähler.
Für gewöhnlich sind öffentliche Sitzungen des Regionalverbands Nordschwarzwald (RV) wenig aufregend. Das jüngste Treffen des Planungsausschusses des RV in Bad Liebenzell indes hatte es in sich. Grund sind die Fortschreibungen der Teilregionalpläne Solarenergie und Windenergie – und plötzliche Einwendungen der Freien Wähler (FWV) im Gremium.