Solarenergie im Nordschwarzwald: Freie Wähler stellen sich im Endspurt quer

Wo sollen künftig Solaranlagen stehen, wo Windräder? Nach jahrelanger Vorarbeit steht der Regionalverband kurz davor, Vorbehaltsgebiete auszuweisen. Zu viele, finden die Freien Wähler.

Für gewöhnlich sind öffentliche Sitzungen des Regionalverbands Nordschwarzwald (RV) wenig aufregend. Das jüngste Treffen des Planungsausschusses des RV in Bad Liebenzell indes hatte es in sich. Grund sind die Fortschreibungen der Teilregionalpläne Solarenergie und Windenergie – und plötzliche Einwendungen der Freien Wähler (FWV) im Gremium.

Die Bedenken der Fraktion um Volker Schuler, Bürgermeister von Ebhausen, stießen bei den anderen Gruppierungen – mit Ausnahme der AfD – gelinde gesagt auf Verwunderung. Denn die beiden Teilregionalpläne beschäftigen den Regionalverband seit Jahren. Jetzt, auf dem Endspurt und kurz vorm finalen Beschluss, könnten diese Bedenken jahrelange Arbeit über den Haufen werfen. Das war die Befürchtung so mancher, die sich in der Diskussion zu Wort meldeten. Als Erstes ging es um die Solaranlagen.

Plan Die Regionalverbände im Südwesten sind gerade dabei, sogenannte Vorbehaltsgebiete auszuweisen, wo Freiflächen-Solaranlagen gebaut werden können. Dabei werden im Nordschwarzwald beispielsweise Flächen an Autobahnen oder zweigleisigen Schienenwegen oder solche, die für die Landwirtschaft weniger bedeutend sind, bevorzugt. Darüber hinaus wurden Vorschläge von Kommunen aufgenommen, und die Stellungnahmen von der Öffentlichkeit und Trägern öffentlicher Belange berücksichtigt.

Über den überarbeiteten Planentwurf soll die Verbandsversammlung im Dezember entscheiden. Oder, im Amtsdeutsch, soll sie ihn „durch Satzung feststellen“. Insgesamt werden darin 95 Vorbehaltsgebiete für Freiflächen-Photovoltaikanlagen aufgeführt. Sie haben eine Gesamtfläche von etwa 628 Hektar, was „circa 0,27 Prozent der Region Nordschwarzwald entspricht. „Die Region Nordschwarzwald erreicht damit das Flächenziel von mindestens 0,2 Prozent“ – wie gesetzlich gefordert.

„40 Prozent mehr als wir müssten“

Sitzung Diese Prozentzahl ist denn auch der Stein des Anstoßes für die Freien Wähler. Volker Schuler, der sich als Erstes zu Wort meldete, erklärte: „Die Freien Wähler werden dem nicht zustimmen.“ 0,2 Prozent der regionalen Fläche seien gefordert, 0,28 Prozent seien es (Anm. d. Red.: 0,28 Prozent waren es im früheren Planentwurf). „Das sind 40 Prozent mehr als wir müssten“, kritisierte Schuler. Das Ziel derart überzuerfüllen, darin sehe die Fraktion „keinen Sinn und Zweck“. Dies entspreche auch nicht den Wünschen der Gemeinden und Städte, und der Regionalverband setze sich über deren Hoheit hinweg.

Verbandsvorsitzender Klaus Mack antwortete auf Schulers Einlassung: „Wir haben uns auf Kriterien geeinigt.“ Insbesondere die Freien Wähler hätten dabei die Bodenqualität als wichtiges Kriterium gesehen. „Daraus haben sich die Gebiete ergeben.“ Und die Kommunen hätten es dann ja in der Hand, ob auf diesen Gebieten wirklich einmal Solaranlagen entstünden – weil sie es sind, die den Bau genehmigen. „Wir haben nicht beschlossen, dass wir mehr als 0,2 Prozent ausweisen“, entgegnete Volker Schuler. Daraufhin riefen etliche Ausschussmitglieder: „Mindestens 0,2 Prozent!“

„Das, was Herr Schuler sagt, entspricht der AfD-Position“, erklärte hingegen Marcus Lotzin (AfD). Alles, was über 0,2 Prozent hinausgeht, geht gar nicht, meinte er und meldete an, er wollen einen entsprechenden Antrag stellen.

Die andere Fraktionen im Planungsausschuss zeigten weniger Verständnis für die Haltung der FWV. Die Auswahlkriterien für die Gebiete seien mit breiter Mehrheit verabschiedet worden. „Auch mit den Stimmen der Freien Wähler“, rief Günter Bächle (CDU) in Erinnerung. Zudem wies er darauf hin, dass ja nicht alle der etwa 0,27 Prozent ausgewiesenen Flächen auch in Anspruch genommen würden. So verringere sich Menge der tatsächlich einmal mit Solarparks bebauten Gebieten ja automatisch. Schuler wisse das und widerspreche sich selbst. Das sah Hans Vester genauso (SPD).

„Komplette Ignoranz den Kommunen gegenüber“

Doch die Emotionen in der FW-Fraktion schlugen hoch: Der Bürgermeister von Wurmberg, Jörg-Michael Teply, warf dem RV vor, eine zweite Fläche, die seine Gemeinde lediglich als Alternative – sollte das eigentlich gewünschte Gebiet nicht infrage kommen – vorgesehen hatte, einfach mit aufgenommen worden sein. So gebe es nun zwei Vorranggebiete in Wurmberg. Er erklärte, der Regionalverband könne nicht Flächen heraussuchen. „Das ist komplette Ignoranz den Kommunen gegenüber.“ Klaus Mack schlug daraufhin vor, diese zweite Fläche aus dem Entwurf wieder herauszunehmen.

Allerdings äußerten die Freien Wähler auch noch ihre Bedenken, ob so viele Solarparks überhaupt wirtschaftlich seien. Zu viel Solarenergie sei für den Energiemix auch nicht sinnvoll. Die Frage nach dem Wirtschaftlichkeit stellt sich aus Sicht von Günter Bächle allerdings nicht dem Planungsausschuss, sondern den künftigen Investoren.

Abstimmung Bevor über den Planentwurf abgestimmt werden konnte, war der AfD-Antrag, lediglich 0,2 Prozent der Fläche, dran: Die Ausschussmitglieder von AfD und FWV stimmten gesammelt dafür, der Rest lehnte ihn ab. Anschließend sprach sich der Ausschuss mehrheitlich für den jüngsten Entwurf – ohne das zweite Gebiete in Wurmberg – aus. Über den soll am 10. Dezember die Verbandsversammlung endgültig entscheiden.

Warum werden Vorranggebiete ausgewiesen?

Darum geht’s

Um die Energiewende voranzutreiben, sollen Wind- und Solarenergie ausgebaut werden. Das Land hat dafür im Klimagesetz geregelt, dass in den Regionalplänen „Gebiete in einer Größenordnung von mindestens 0,2 Prozent der jeweiligen Regionsfläche“ für Freiflächen-Photovoltaikanlagen ausgewiesen werden sollen. Bei der Windenergie sind 1,8 Prozent der Fläche als mögliche Standorte gefordert. Beide Pläne sind nach jahrelanger Vorarbeiter auf der Zielgerade und stehen kurz vor der Abstimmung.

Der Planentwurf

Im jüngsten Entwurf fehlen bisher vorgesehene Flächen in Dobel, Bad Liebenzell, in Baiersbronn und Freudenstadt. Sie werden nicht weiterverfolgt als mögliche Standorte für Solaranlagen. In Dobel gibt es damit kein Vorbehaltsgebiet für Freiflächen-Photovoltaikanlagen mehr. In Bad Liebenzell verbleibt eine 6,4 Hektar große Fläche bei Zainen und ein Gebiet mit 5,2 Hektar bei Möttlingen.